Eyüpsultan Belediyesi sağlıklı beslenmeye önderlik yapacak

“Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye ” başlığı ile uygulanan projeye önderlik edecek olan Eyüpsultan Belediyesi kentin her köşesini bu etkinlikle ilgili bilgilendirme duyuruları ile donattı.

İlk etapta 10 bin aileye ulaşmayı hedefleyen proje eğitimleri 24 Mayıs Salı günü Belediye binası meclis salonunda Eyüpsultan’lı vatandaşlar ile buluşacak.

Uzmanlar hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çekerken, bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Güvenilir Ürün Platformu, Bee’o Propolis sponsorluğunda daha sağlıklı gelecek için kolları sıvadı. Yaptığı çalışmalar ile sosyal belediyeciliğin mimarlarından olan Eyüpsultan Belediyesi ise projenin önderleri arasına girdi. 24 Mayıs Salı günü saat 14:00-16:00 arasında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek anne çocuk sağlıklı beslenme eğitimleri ile Eyüpsultan halkı sağlıklı beslenme ipuçları ile donatılacak.



Dr.Ender Saraç ve Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın sunumları ile renklenecek eğitimlerde sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verilecek.



Tamamen ücretsiz olan eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından verilecek.



Toplumsal farkındalığın arttırılması için tüm Türkiye’ye ulaştırılması planlanan ücretsiz eğitimler ile ilgili detaylı bilgiye www.guvenilirurunplatformu.com üzerinden ulaşabilir ve 0212 440 05 96 kayıt oluşturabilirsiniz.