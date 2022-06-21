F İstanbul Fuarı gıda sektörünü buluşturacak

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi şirketi tarafından organize edilecek F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı sektöre yeni bir yön verecek. ‘İhracat Platformu’ uygulamasıyla ihracat yapacak katılımcı firmalarına Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere 40 ülkeden 6000+ alıcı arasından ürünlerini talep edenleri fuardan önce görme ve iletişime geçme imkânını sağlayacak.

Türkiye’de, gıda ihracatı her geçen yıl artış gösteriyor. Bu kapsamda, düzenlenen fuar yaratacağı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektördeki katma değerli ihracat yapan, ilk defa yurt dışına ihracat yapacak, zincir marketler ile buluşmak isteyen tüm üretici ve aracı firmalar için önemli bir kanal oluşturacak.

F İstanbul Fuarı, Türkiye’de gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşecek tek organizasyon olma özelliğini taşıyor. Yeni ticari bağlantılar kurmaya hizmet edecek F İstanbul; üretici, ihracatçı, toptancı, dağıtıcı ve zincir marketleri buluşturacak.

E-Ticaret sitelerinin, zincir marketlerin, gıda ihracatçıları, üreticileri ve distribütörlerinin, toptancıların ve firmaların ziyaret edeceği fuar, gıda sanayinin tüm paydaşlarının katılımına açık olacak.

300’ün üzerinde katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, sektördeki son teknolojiye sahip ürünler yer alacak. Türkiye katılımcılarının dışında Afganistan, Belarus, Ekvator, Endonezya, Hindistan, İran, Libya, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan ve Uganda ülke katılımlarıyla yer alacaktır. Aynı zamanda Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, Kazakistan, Kenya, Mısır, Pakistan, Polonya, Romanya, Slovakya, Sudan ve Ukrayna başta olmak üzere 40 ülkenin katılım göstereceği fuara, 6 binin üzerinde profesyonel alıcı bekleniyor.

TPF 335 ÜYESİ İLE GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNİ BULUŞTURACAK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2006 yılından bu yana, yerel perakendeciliği geliştirmek, güçlendirmek ve rekabet gücünü daha da yukarıya çekmek için Türkiye’nin dört bir yanındaki 14 Perakendeciler Derneği (PERDER), 335 üyesi, 3 bin 882 perakende satış noktasında 70 bine yakın personeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Türk gıda sektöründeki önemli kişi ve kurumlarını ve dünyanın da önemli üretim ve tüketim pazarlarının karar vericilerini 5-7 Temmuz tarihlerinde bir araya getirecek F İstanbul Fuarı’nda TPF tüm üyeleriyle yer alarak, panel ve sunumlar gerçekleştirecektir.

TÜRES ÖZEL SAHNESİYLE SHOW YAPMAYA HAZIRLANIYOR

1.000’i aşkın marka, 12 bine yaklaşan satış noktası, 200 bini aşkın çalışan ve 25 milyar TL’lik ticaret hacmi ile yeme içme sektöründe faaliyet gösteren en etkili STK olan TÜRES (Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği) F İstanbul Fuarı kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde TÜRES özel sahnesiyle yer alarak farklı ve etkili panel, sunum ve etkinliklerle sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

TOBB izni ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek F İstanbul Fuarı; T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Orman ve Tarım Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Aynı zamanda birçok yabancı ülke kurum ve kuruluşları tarafından destek kapsamına alınmıştır.