Fatih’i sağlıklı beslenme eğitimleri ile donatacaklar

Uzmanlar hastalıkların ana kaynağı olarak doğru beslenememek olduğuna dikkat çekerken, bilinçsiz beslenen bireylerde fiziksel ve zihinsel sorunların artmakta olduğu bilgisini paylaşıyor. Bu olumsuzluğun önüne geçmek ve sağlıklı beslenme farkındalığının arttırılması için yola çıkan Fatih Belediyesi daha sağlıklı gelecek için kolları sıvadı. Uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme tüyolarının paylaşılması ve sağlıklı beslenme farkındalığının oluşmasını amaçlayan “Sağlıklı Beslenen Bireyler ile Sağlıklı Türkiye’’ projesi Fatih Belediyesi önderliğinde Güvenilir Ürün Platformu ve Bee’o Propolis desteği ile gerçekleştirilecek.

16 Mart Çarşamba günü Fanço (Fatih Anne Çocuk Merkezi) Sümbülefendi tesislerinde gerçekleştirilecek anne çocuk sağlıklı beslenme eğitimleri ile Fatih sakinleri sağlıklı beslenme ipuçları ile donatılacak.

Diyetisyen Dilara Koçak ve Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın sunumları ile renklenecek eğitimlerde sağlıklı beslenme nedir ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları nasıl geliştirilir, temel besin öğeleri nelerdir ve hangi ürün gruplarından alınır, gebelikte ve 0-2 yaş arasında beslenme, okul öncesi dönemde çocuk beslenmesi, çocukluk ve ergenlikte ( 7-18 yaş) beslenme, menü planlama ve sağlıklı tarifler, gıda kaynaklı zehirlenmeler ve muhafaza yöntemleri gibi konu başlıklarına yer verilecek.

Tamamen ücretsiz olan eğitimler sonunda katılımcılara sertifika ve sürpriz hediyeler verilecek.

Herkesin katılımına açık olan eğitimlere kayıt için Fatih Belediyesi web sitesinden ve www.guvenilirurunplatformu.com sitesinden başvuru yapılabilecek.