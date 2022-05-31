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Fazla Gıda 7 küresel girişim arasında yerini aldı

Green for Growth Fund ve Rockstart tarafından döngüsel ekonomi, sürdürülebilir yaşam, enerji ve kaynak verimliliği alanlarında en yenilikçi girişimlerin seçildiği Clim@ Scaler 2022 programına seçilen 7 küresel girişim arasında Fazla Gıda da yerini aldı.

Fazla Gıda 7 küresel girişim arasında yerini aldı

Yenilikçi enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir enerji çözümleri aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele eden girişimleri destekleyen Clim@ Scaler 2022 programı sonuçları açıklandı. Green for Growth Fund ve Rockstart tarafından düzenlenen Clim@ Scaler 2022 programına seçilen 7 küresel girişimden biri de Fazla Gıda oldu. Clim@ Scaler 2022, sürdürülebilirlik sorunlarıyla başarılı bir şekilde mücadele eden ve iklim çözümlerini ölçeklendirmek isteyen etkili girişimleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı, çok mutlu oldukları belirterek, “28 farklı ülkeden gelen 150’den fazla başvuru arasından; sürdürülebilir iş modellerini ölçeklendirme, etki yaratma ve daha sürdürülebilir bir geleceği destekleme potansiyelleri ölçümlenerek seçilen 7 girişim arasında yer almak çok onur verici. Ayrıca Loggma ekibi ile birlikte ülkemizi uluslararası bir platformda temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Fazla Gıda ekibine, birlikte fazlayı faydaya çevirdiğimiz iş ortaklarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fazla GıdaGıda IsrafıOlcay Silahlı
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