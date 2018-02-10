Fiat Professional'dan 47 bin 900 TL'ye Fiorino fırsatı

İSTANBUL (AA) - Fiat Fiorino’nun model yelpazesine kısa süre önce katılan, 77 HP güce sahip 1.4 Fire benzinli motorlu versiyonu, 47 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional Ailesi’nde şubat ayı kampanyası kapsamında, 1.4 litrelik 77 HP gücündeki benzinli Fire motorla donatılarak sınıfının en ekonomik seçeneğini sunan Fiat Fiorino, 47 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Fiorino 100 km'de ortalama 6.9 litrelik yakıt tüketimiyle, dizelleri aratmayan bir performans sergiliyor.

Fiorino ayrıca, EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, yol bilgisayarı, 5 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon simidi ve vites topuzu ile alüminyum alaşımlı jantların da bulunduğu zengin donanım listesiyle de dikkati çekiyor.

Kampanyada 2017 model Doblo Combi, Doblo Cargo ve 1.3lt.’lik Multijet motor seçeneği ile Fiorino Combi ve Cargo modelleri ile Pratico 36 bin TL'ye kadar 18 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği de 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte sunuluyor. Tercihini daha büyük bir araçtan yana kullanmak isteyenlere ise Ducato Van, Ducato Kamyonet ve Ducato Minibüs modelleri 60 bin TL'ye kadar 36 aya varan vade ve yüzde 1,29 faizli kredi imkanı ile sunuluyor.

2017 model yılına ait tüm Fiat Professional Ailesi, 3 bin TL'lik nakit indirimi desteğiyle tercih edilebiliyor.