“Filipinler'de Türk firmaları için pek çok fırsat var“

İSTANBUL (AA) - Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez, Filipinler'de Türk firmaları için pek çok fırsat bulunduğunu belirterek, ülke olarak Türk iş insanlarını desteklediklerini bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Filipinler Yuvarlak Masa Toplantısı", Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez'in katılımıyla, DEİK Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı İlkem Şahin'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Lopez, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ülkeleri adına iki güçlü lider olduğunu belirterek, bu sayede her iki ülkenin ekonomik büyüme anlamında büyük reformlara imza attığını dile getirdi.

Geçen yıl yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme kaydeden Filipinler'in, bu özelliğiyle Asya bölgesinin en yüksek ekonomik büyüme gösteren ülkelerinden biri olduğunu aktaran Lopez, "Genç nüfus ve bölgelerindeki jeopolitik konum itibarıyla Türkiye ve Filipinler'in birbirini tamamlayan pek çok benzer yönü bulunuyor. Dolayısıyla iki ülke arasında ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliklerini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Filipinler, Türkiye için Asya pazarına açılan kapı"



Türk iş insanlarına büyük fırsatlar sunduklarını belirten Lopez, şunları kaydetti:

"Filipinler'de özellikle inşaat sektöründe Türk firmaları için pek çok fırsat bulunuyor. Biz de ülke olarak bu konuda Türk iş insanlarını destekliyoruz. Türkiye'nin ortaya koyduğu 2023 hedefleri gibi bizim de 2022 yılını kapsayan hedeflerimiz bulunuyor. 2022 yılına kadar 7,5 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5'e düşürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda Türkiye ile iş hacmimizin büyümesi için önemli adımlar atıyoruz."

Lopez, 106 milyonluk nüfusu ile Filipinler'in, toplam 629 milyon nüfusa sahip Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında önemli bir konumu bulunduğunu ifade etti.

Bakan Lopez, ASEAN üyesi 10 ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, Filipinler'in Türkiye için Asya pazarına açılan kapı olduğunu belirtti.



- "İkili ticaret hacminin artması gerekiyor"



DEİK Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı İlkem Şahin ise Filipinler'in büyük ASEAN pazarı için stratejik ve doğal konuma sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Filipinler, özellikle ithalat ve ihracat kapasitesiyle büyüyen ve gelişen parlak bir gelecek vaat ediyor ve yerel rekabetçi ekonomisiyle farklı ürün yelpazesinin dayandığı dinamik bir tüketici pazarına sahip. Türkiye ile Filipinler bulundukları bölgeye açılan koridorun anahtarı konumunda. İki ülke, bulundukları coğrafyada üstlendikleri roller ile kaliteli insan kaynakları, alt yapısı ve artan nüfuslarıyla yüksek ekonomik büyüme potansiyeline paralel olarak gelişen ekonomileri gibi bir çok konuda büyük benzerlikler gösteriyor. Türkiye ve Filipinler'in farklı doğal kaynakları ve zenginlikleri birbirini tamamlayıcı unsurlar. İki ülkenin karşılıklı olarak doğal zenginlikleri ve fırsatları paylaşması, birlikte daha yüksek büyüme ve gelişmeyi de beraberinde getirecektir."

İlkem Şahin, Türkiye ile Filipinler arasında 2016 yılında 230 milyon dolar olan ticaret hacminin 2017 yılında 279 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin geçen yıl Filipinler'e 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Şahin, iki ülkenin hızlı büyüme potansiyeli temelinde ikili ticaret hacminin artması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Şahin, Filipinler'de inşaat, alt yapı, gemicilik, hizmet sektörü, teknoloji, taşımacılık, finans ve gayrimenkul gibi sektörlerde fırsatların bulunduğuna dikkati çekti.

Toplantı, iş insanlarının ikili iş görüşmeleriyle sona erdi.