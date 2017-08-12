Film platosuna otel ve yaşam alanı ekleniyor Büyükçekmece'de yapımı devam eden Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin otel ve yaşam alanlarının temeli atıldı





İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın en büyük film platosu olması hedeflenen Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin otel ve yaşam alanlarının temeli atıldı.

Türk dizi ve film sektörüne destek vermek amacıyla bir süre önce Büyükçekmece'de temeli atılan Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi'nin otel ve yaşam alanlarını içine alan "Midstay"in inşasına başlandı.

Düzenlenen temel atma töreninde verilen bilgiye göre, müşterilerine uzun süreli otel suit odası kiralama imkanı sunan Midstay'de konseptin tamamı suitlerden oluşuyor. Bu suitler ultra lüks mobilya ve beyaz eşyalarla dekore edilecek.

Komplekste yer alacak spor ünitelerinde fitness center, yüzme havuzu, tenis kortları gibi spor alanları ve hizmetler de sunulacak. Midstay içinde saç ekiminden ayurvedaya, diyet ve zayıflama hizmetlerinden, medikal uygulamalara kadar sağlık hizmetleri de sunulacak.

Projede, 3 semavi dine ait ibadethaneler konukların kullanıma hazır olacak. Midstay konukları Midwood İstanbul Film Stüdyo Kompleksi içindeki tematik restoranlar, bar ve gece kulüplerinin yanı sıra çocuklara özel aktivite alanlarını da kullanabilecek.

Geçen aylarda temeli atılan Midwood'un, bittiğinde Avrupa’nın en büyük film platosu olması hedefleniyor. 505 dönümlük arazide konuşlanacak olan komplekste 21 kapalı stüdyo, 17 açık set alanı bulunuyor. Bu açık set alanları İstiklal Caddesi, Osmanlı Sokağı, New York, Londra sokakları gibi birebir aslına uygun, farklı konseptlerde olacak.

Törende konuşan Midwood Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, en büyük hayali olduğunu dile getirdiği projeyle, Avrupa sinemasına dünya standartlarında film stüdyoları ve ekipmanları temin etmenin yanı sıra gelişen Türk dizi ve film sektörüne de destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.