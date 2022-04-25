Fındık ihracatçılarına Robertli başkan

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yeni dönem başkanı Muzaffer Taviloğlu oldu. 2017 yılından bu yana İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Taviloğlu, 22 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde gerçekleştirilen seçimli genel kurul neticesinde başkanlık unvanını Ali Haydar Gören’den devraldı. Muzaffer Taviloğlu dünyanın önde gelen fındık sanayi ve ihracat şirketi BALSU Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Dünyanın lider fındık sanayi ve ihracat şirketlerinden BALSU Gıda, 1986’dan beri İFMİB yönetiminde aktif olarak temsil ediliyor. BALSU Gıda, 1989-2001 yılları arasında İFMİB başkanlığını yürütmekle kalmadı, bu süre boyunca da Türk fındığının tanıtımında öncü rol üstlenerek Fındık Tanıtım Grubu’nun kurulmasına katkı sağladı ve eş başkanlık görevlerini yürüttü.

İFMİB’in 22 Nisan 2022 Cuma günü yapılan seçimli olağan genel kurulu tamamlandı. Tek liste ile girilen genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanlığına, 5 yıldır İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Muzaffer Taviloğlu seçildi. İFMİB’in Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Muzaffer Taviloğlu, halen dünyanın önde gelen fındık sanayi ve ihracat kuruluşlarından BALSU Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve BALSU Zirai Ürünler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Taviloğlu: “Fındık ihracatında daha rekabetçi ülke politikaları için çalışacağız”

İFMİB’in yeni Başkanı ve BALSU Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muzaffer Taviloğlu, başkan seçilmesi nedeniyle genel kurula teşekkür ederek, yönetim olarak sektörde yeni vizyonun fındık üretiminden ihracatına kadar uçtan uca tüm süreçlerin sürdürülebilirlik ilkelerine göre yeniden tasarımı olduğunu vurguladı. Dünya fındık üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren Türkiye’nin dünyada lider konumda olmasına rağmen, dış pazarlarda rekabet şartlarının giderek zorlaştığına dikkat çeken Taviloğlu, şunları söyledi:

“Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2019’da açıkladığı Yeşil Mutabakat tarım sektörünü de yakından ilgilendiriyor. ‘Çiftlikten Çatala Stratejisi’ gıda endüstrisindeki tedarik zincirlerine daha adil, sağlıklı ve çevre dostu bir yapı kazandırmak istiyor. Bu stratejiyi tüm fındık üreticilerimiz ve ihracatçılarımız adına fırsata çevirmek için ve özel sektörde kazandığımız tüm deneyim ve birikimleri İFMİB için değerlendireceğiz. Tüm sektör paydaşlarımızın bir araya gelmesi ve daha rekabetçi ülke politikaları oluşturulması için çalışacağız.”

İFMİB Başkanlığı’na seçilen Taviloğlu’nun aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yaptığı BALSU Gıda, dünyanın en seçkin çikolata ve şekerleme üreticilerini 40 yılı aşkın bir süredir müşterileri arasında bulunduruyor. Sakarya ve Ordu’daki son teknolojilerle donatılmış üretim/lojistik tesisleri, 6 bölgesel alım merkezi, ABD, Almanya, Hong Kong ve İstanbul’daki direkt satış ofisleri ile dünyanın önde gelen fındık sanayi ve ihracat kuruluşları arasında yer alan BALSU Gıda, “kalite kontrolüne değil, kaliteli üretime” inanan felsefesiyle dünyanın “en iyisi” olma yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.

Muzaffer Taviloğlu Hakkında

Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi eğitimini tamamlayan Muzaffer Taviloğlu, 2012’de gıda sektörüne adım attı. 1986’dan beri İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yönetiminde aktif rol alan, özellikle 1989-2001 yılları arasında Türk fındığının tanıtımında ve tanıtım grupları tarihinde öncü önemli bir kilometre taşına imza atarak Fındık Tanıtım Grubu’nun kurulmasına katkıda bulunmuş BALSU Gıda ailesine 2012 yılında katılan ve Genel Müdür Yardımcısı olan Taviloğlu, 2013 yılında BALSU Gıda Genel Müdürlüğü’ne atandı. Halen BALSU Gıda’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BALSU Zirai Ürünler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerine devam etmekte olan Taviloğlu, 2013-2019 yılları arasında INC Türkiye Elçiliği, 2015-2017 yılları arasında ise Güney Doğu Avrupa İş Konseyi DEIK üyeliği yaptı. 2017 yılında İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Taviloğlu, 22 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan’ı oldu. Aynı zamanda çocukların her türlü sömürüden korunması gerektiği anlayışıyla, Türkiye’deki çocuk işçiliği sorununun temel nedenleriyle mücadele etmek için 2008 yılında kurulan Genç Hayat Vakfı'nda Yönetim Kurulu üyeliği yapan Muzaffer Taviloğlu evli ve 4 çocuk babası.