Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Fındıkta atıkların değerlendirilmesi talebi

- Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan: - "700 bin hektarlık fındık bahçelerindeki bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerekiyor"

Fındıkta atıkların değerlendirilmesi talebi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, 700 bin hektarlık fındık alanlarındaki bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti.
Ergan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni desteklediklerini belirtti.
Sadece alışkanlıkların değiştirilerek, atıklar ve çöplerin değerlendirilmesi sayesinde hem kağıt yapımında kullanılan ağaçların kesilmesinin önlendiğine hem de atıklardan kompost gübre elde edilerek yeşil alanlarda kullanıldığına dikkati çeken Ergan, "Fındık kırma ve işleme fabrikaları, Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçisi sanayi kuruluşu niteliğindedir. Bu tesislerde kırılan ve işlenen fındıkların atıkları olan zarlar, tozlar ve kabuklar son zerresine kadar değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.
Ergan, özellikle tarım alanlarındaki bitkisel atıkların, enerji üretiminin yanı sıra organik kompost gübre haline getirilip değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"700 bin hektarı aşkın bahçede, son yılların ortalaması ile 650 bin ton civarında üretim yaptığımız fındıkta, başta zuruf olmak üzere oluşan atıklar, hem enerji hem de organik gübre yapımı için çok elverişli bir madde. 700 bin hektarlık bu fındık alanlarındaki bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar çeşitli projeler geliştiriyor. Üreticimiz bile kendi çapında bunlardan kompost gübre üretip, bedavaya organik gübre elde edebilir. Bu konuda uygulanacak yol ve yöntemle ilgili bilgi ve destek isteyenlere yardımcı oluyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eyyüp ErganFındıkSıfır Atık ProjesiTrabzonTrabzon Ticaret Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5