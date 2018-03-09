Fındıkta atıkların değerlendirilmesi talebi

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, 700 bin hektarlık fındık alanlarındaki bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Ergan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni desteklediklerini belirtti.

Sadece alışkanlıkların değiştirilerek, atıklar ve çöplerin değerlendirilmesi sayesinde hem kağıt yapımında kullanılan ağaçların kesilmesinin önlendiğine hem de atıklardan kompost gübre elde edilerek yeşil alanlarda kullanıldığına dikkati çeken Ergan, "Fındık kırma ve işleme fabrikaları, Sıfır Atık Projesi'nin en büyük destekçisi sanayi kuruluşu niteliğindedir. Bu tesislerde kırılan ve işlenen fındıkların atıkları olan zarlar, tozlar ve kabuklar son zerresine kadar değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ergan, özellikle tarım alanlarındaki bitkisel atıkların, enerji üretiminin yanı sıra organik kompost gübre haline getirilip değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"700 bin hektarı aşkın bahçede, son yılların ortalaması ile 650 bin ton civarında üretim yaptığımız fındıkta, başta zuruf olmak üzere oluşan atıklar, hem enerji hem de organik gübre yapımı için çok elverişli bir madde. 700 bin hektarlık bu fındık alanlarındaki bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bunların değerlendirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar çeşitli projeler geliştiriyor. Üreticimiz bile kendi çapında bunlardan kompost gübre üretip, bedavaya organik gübre elde edebilir. Bu konuda uygulanacak yol ve yöntemle ilgili bilgi ve destek isteyenlere yardımcı oluyoruz."