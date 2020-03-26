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“Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız”

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

“Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız”
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından, “Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız” sözlerinin yer aldığı görüntülü mesaj yayınladı.

Avdagiç, yayınlanan mesajda, küresel bir salgının yaşandığını, bütün devletler ve bütün milletlerin sağlık için, gelecek için, insanlık için mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insanlık cephesinin en ön safında olduğunu belirten Avdagiç, “Sağlık sistemimiz çalışıyor. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, sağlıkçılar, belediyeler, sivil toplum el ele. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini veriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasının her zaman olduğu gibi milletinin, memleketinin yanında olduğunu kaydederek, "Bütün varlığımızla mücadele meydanındayız. Komitelerimizle, üyelerimizle iletişim halindeyiz. Sektörlerimizi takip ediyoruz, önlem önerileri geliştiriyoruz, önlemler almaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TOBB ile birlikte mücadele süreçlerine aktif katkı sunuyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte mücadele süreçlerine aktif katkı sunduklarını ifade eden Avdagiç, “Herkesin gönlü rahat olsun, gıdadan temizliğe her şeyimiz var. Fırsatçılarla mücadelede, milletimizin yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, ahilik ruhuyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu ruhla çalışanlar, olağanüstü durumlarda zam yapmazlar, istihdamı korurlar, tedarik zincirini zayıflatmazlar. İnsani olan da ticari olan da budur. Bu şuurla hareket eden iş dünyamızı tebrik ediyorum. Ticaret ahlakını koruyan bütün üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Zaman hepimiz için bir olma zamanı. Bir seferberlik kavrayışıyla, üzerimize düşeni harfiyen yerine getirme zamanıdır. İstanbul’a yakışan budur. Biz bir olacağız. Biz beraber olacağız. İnşallah bu salgın bitecek. Hep birlikte kazanacağız. Bu süreçte İstanbul Ticaret Odamıza ve şahsen bana düşen ne varsa, Lütfen bildirin. e-posta adresimiz üzerinden irtibatta kalalım. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın salgınla mücadele için ilan ettiği kurallara harfiyen mutlaka uyalım.”

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Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğiİstanbul Ticaret OdasıŞekib Avdagiç
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