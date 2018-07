Fitness aleti satışları patladı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Zaman problemi nedeniyle spor salonlarına devam edemeyen vatandaşlar sıcak yaz günlerinde evde form tutabilecekleri fitness ve kardiyo aletlerini tercih ediyor. Söz konusu spor aletlerinin 2018 online satışları önceki yılın satışlarını neredeyse ikiye katladı.

Online ticaret sitelerinin yetkilileri AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını cevapladı.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan kondisyon aletleri satışının arttığını belirterek, "Yaz mevsimiyle birlikte fitness ve kardiyoya duyulan ilgi, bu yıl Hepsiburada üzerinden kondisyon aletlerine gösterilen talebin yüzde 90 artmasıyla kendini gösterdi. Müşterilerimizin sağlıklarına gösterdiği önem ve toplumdaki bilinç düzeyi her geçen gün arttığı için bu alandaki talebin de aynı oranda büyüme trendi göstereceğini düşünüyoruz." dedi.

Kondisyon aletlerinde nabzın takip edilebilmesinin ve yakılan yağ oranının görülebilmesinin yapılan sporu bilinçli bir hale getirdiğini anlatan Erturan, "Kondisyon aletlerinin sadece kas yapısının gelişmesine değil, aynı zamanda nefes kontrolü ve tansiyon riskinin azalmasına da katkıda bulunması, bu aletleri spor severler için önemli bir tercih nedeni haline getiriyor. Bir diğer yükselen trend TRX ekipmanları. Hem iç hem dış mekanlarda kullanılabildiğinden fit kalmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kendi vücut ağırlığı kullanılarak form tutmayı, esnek bir vücuda sahip olmayı ve sıkılaşmayı sağlayan TRX ekipmanlarına bu yıl yüzde 60 ilgi artışı görüyoruz." bilgilerini verdi.





Dünyada ve Türkiye'de her yaş ve kesimden bireyin kolaylıkla yapabildiği pilatesin bir trend haline geldiğini aktaran Erturan, pilates ekipmanlarının spor kategorisinde kendine önemli bir yer edindiğini kaydetti.



- "Dambıllar modası hiç geçmeyen seçeneklerden"



Erturan, Spor-Outdoor kategorisinde erkeklerin yüzde 62 rakamıyla spor ürünlerine daha ilgili olduğunu dile getirerek, kadınlarda bu oranın yüzde 38 olduğunu söyledi. Taleplerin yüzde 46'sının 25-35 yaş aralığından geldiğini anlatan Erturan, şunları kaydetti:

"Talebin yüzde 35'i 36-45 yaş aralığından geliyor. Fitness grubuyla beraber kas yapmak, güç kazanmak ve vücudunu kuvvetlendirmek isteyen müşterilerimizin tercih ettiği 'Sporcu Besin Takviyeleri' kategorisine talep geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 60 artmış durumda. Antrenman ve performanslarında etkili fark yaratmak isteyen sporculara sunduğumuz yüzlerce çeşit besin takviyesi oldukça ilgi görüyor.

Özellikle kaslarını çalıştırmak ve şekillendirmek isteyen müşterilerimizin olmazsa olmazı dambıllar, modası hiç geçmeyen seçeneklerden. 2018’de dambıllara olan talep geçtiğimiz yıla göre 6 kat artarak dikkatleri üzerine çekti.

Son yıllarda spor ve sağlıklı yaşam konusundaki bilinç seviyesinin artmasıyla birlikte Spor-Outdoor kategorimiz 2017’den bu yana yüzde 110’dan fazla büyüdü. Ülkemizde her yaş grubundan insanın spora olan ilgisinin artması mutluluk verici. Hepsiburada olarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin taleplerini dinleyip, ihtiyaçlarını tespit ederek, ürün çeşitliliğimizi sürekli artırmaya ve müşterilerimizi mutlu etmeye devam etmeye odaklanıyoruz."



- "Koşu bantları en çok satılan ürün grupları"

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise Fitness & Kondisyon kategorilerinin 2017'ye göre yüzde 60’a yakın bir büyüme gösterdiğini ifade ederek, "Ana kategori altında alt kırılımlara gittiğimiz takdirde daha yüksek oranlı büyümelerle karşılaşıyoruz. Fitness & Kondisyon kategorimiz besin takviyeleri, dambıl, ağırlık, step, aerobik, koşu bandı, kondisyon bisikleti gibi kardiyo aletleri ve masaj cihazları, kemeri ve koltuğu gibi alt kategorilerden oluşuyor. Bu yıl koşu bantları, kapı barfiksleri, pilates setleri ve küçük kilolu dambıllar en çok satılan ürün grupları diyebiliriz. Satış rakamlarına baktığımızda altı ay içerisinde 15 bin adet barfiks satışı dikkat çekici bir veri olarak ön plana çıkıyor." bilgilerini verdi.

Koçak, dambıl ürün grubunun Fitness & Kondisyon ana kategorisi altında Fitness & Kardiyo alt kategorisinde yer aldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıla göre artış gözlemlediğimiz dambıl satışları, bağlı olduğu alt kategori olan Fitness & Kardiyo kategorisinin cirosunun yüzde 15’ini üstleniyor diyebiliriz." dedi.



- "Kullanıcılar tarafından en çok incelenen ürün kondisyon bisikleti"



GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar da bu yaz GittiGidiyor’da fitness ve kardiyo ürünlerinin satışının, geçen yılın yaz dönemine göre artış gösterdiğini belirterek, "Platformumuzda söz konusu kategorinin büyüme oranı yaklaşık olarak yüzde 25. GittiGidiyor’da kullanıcılar tarafından en çok incelenen ürün kondisyon bisikleti oldu. Kondisyon bisikletini sırasıyla koşu bandı, pilates setleri, ağırlık istasyonları ve halter-dambıl setleri izliyor. En çok satın alınan ürünler sıralamasında da yine kondisyon bisikleti ve ağırlık setleri başı çekiyor." diye konuştu.

Fedar sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürün kırılımları incelendiğinde erkekler daha çok koşu bandı ve kondisyon bisikletlerini tercih ederken, kadınların ise en çok dambıl ve pilates aletlerini satın aldıklarını görüyoruz. Satış verilerimizi incelerken spor ve outdoor kategorisindeki ürünlerin İstanbul, İzmir ve Ankara’nın dışında diğer şehirlerden de çok fazla talep edildiğini gördük. Satışların yüzde 50’ye yakını üç büyük şehrin dışına yapılıyor. Bu iller sırasıyla şöyle: Kocaeli, Denizli, Adana ve Aydın. Platformumuzun fitness ve kardiyo kategorisinde gerçekleştirdiği toplam satış içinde ağırlık setleri ve dambılların payı yaklaşık olarak yüzde 35 seviyesinde."