Folkart'tan “Basmane Çukuru“ açıklaması

İZMİR (AA) - Folkart Yapı, kamuoyunda "Basmane Çukuru" olarak bilinen İzmir'deki arsayı, ihale şartnamesi sonrası imzalanan sözleşme uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iade ettiklerini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve katkılarıyla sürdürdükleri Basmane Projesi'nde yeni bir süreç yaşandığı belirtildi.

İhale kapsamında tanınan 30 aylık işe başlama süresinin tamamlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıllarda şeffaf bir ihale sonucu 80 milyon dolar karşılığında Basmane'deki arsayı TMSF'den devralmıştık. Sözleşmede şirketimize tanınan işe başlama süresi tamamlandığı için TMSF ile sözleşmemiz karşılıklı sona erdi. Basmane'deki arsayı ihale şartnamesi sonrası imzalanan sözleşmeye sadık kalarak TMSF'ye iade ettik. Bu iade, herhangi bir kurum ya da kişinin talebiyle değil ihale sözleşme hükümleri sonucu gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, TMSF'nin yeniden ihaleye çıkması durumunda, Folkart'ın projenin hayata geçirilmesinde en güçlü aday olmaya devam edeceği kaydedildi.