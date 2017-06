Ford Otosanlı kadınların kariyer hikayeleri BinYaprak'ta

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan'ın başarılı kadın yöneticilerinin ilham veren kariyer hikayeleri, BinYaprak projesi kapsamında binlerce kadına ulaşacak.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, iş hayatına atılmaya hazırlanan üniversiteli kadınlar ile çalışan kadınların ilham, tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları dijital kız kardeşlik çemberi BinYaprak platformuna katıldı.

Ford Otosanlı kadınlar, birbirinden ilginç kariyer hikayelerini, BinYaprak platformunda "Kendini geliştirmenin önünde hiçbir şey duramaz" mesajıyla hemcinslerine aktaracak.

Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, Pazarlama Müdürü Pınar Ercan Tursun, Kurumsal İletişim Müdürü Gonca Sofuoğlu Temiz ile Eğitim ve Gelişim Müdürü Hayriye Ercan Vural, kariyer basamaklarını tırmanırken aştıkları engelleri ve mesajlarını "www.binyaprak.com/ford-otosan" adresindeki videolarda kadınları cesaretlendirmek için anlatacak.



- "Cinsiyet eşitliğinde otomotiv sektörüne rol model olmak istiyoruz"



Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda otomotiv sektörüne rol model olmayı ve diğer şirketlerin ilham almalarını arzuladıklarını bildirdi.



Şirket olarak her zaman eşitliği ve çeşitliliği desteklediklerini, bu kapsamda politikalar ürettiklerini aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Ford Otosan'ın kadınlarıyla, otomotiv sektörünün daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Otomotiv sektörünü kadın istihdamına teşvik ediyor, sektörde öncülüğü gururla sürdürüyoruz. Dijital Kız Kardeşlik platformu Binyaprak sayesinde sektörün gelecek kadınlarına ilham vermek heyecan vericiydi. Kadının toplumda ve sektörde güçlenmesi ancak bu gibi destek mekanizmalarıyla mümkün olacak."

BinYaprak Kurucu Ortağı Melek Pulatkonak ise "Doğru mesleği seçmek ve geleceği tasarlamak için içimizdeki gücü ve yetkinlikleri keşfetmek her bireyin atması gereken ilk adım. Bu yolculukta rol model kadınların hikayelerini dijitale taşımayı ve verdikleri gücün erişim alanını artırmayı çok önemsiyoruz. Ford Otosan ailesine ve kadınlarına, ilham veren hikayelerini BinYaprak'ta tüm samimiyetleriyle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



- Kadın çalışan işe alım oranında önemli başarı sağlandı



Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık projelerinin yürütülmesine destek olacak 27 kişilik bir gönüllü eğitmen takımı oluşturan Ford Otosan, bu konudaki çalışmalarını işe alım dahil tüm süreçlerine taşımaya devam ediyor. 2013'te imzalanan İş'te Eşitlik Bildirgesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle de Ford Otosan, çalışanlarına bireysel ve toplumsal anlamda değer katmaya devam ediyor.



Şirket politikası olarak uygulanmaya başlanan istihdamda pozitif ayrımcılık politikasıyla ofis çalışanlarının işe alımlarında her 2 kişiden 1'inin, üretim işe alımlarında her 4 kişiden 1'inin kadın olması hedefine göre hareket eden Ford Otosan, kadın çalışan oranında önemli artış sağladı.

2013 yılında ofis çalışanları arasında kadın işe alım oranı yüzde 25 iken 2016 yılında bu oranı yüzde 30'a yükselten şirket, üretim çalışanlarında 2013 yılında yüzde 7 olan oranı geçen yıl yüzde 16'ya çıkarmayı başardı.





- Kız öğrencilere mühendislik mesleği anlatılıyor



Koç Topluluğu'nun "Ülkem İçin" adlı sosyal sorumluluk projesinin, 2015-2017 teması olan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" çerçevesinde Ford Otosan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği iş birliğiyle başlatılan "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesiyle 81 ilde eğitim gören lise kız öğrencilerini mühendis olma yolunda teşvik ediyor.

24 ay sürmesi planlanan projenin saha uygulaması, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin organizasyonu ve uzman desteğiyle gerçekleştiriliyor ve saha çalışmalarında Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği uzmanları ile Ford Otosan'ın gönüllü mühendislerinin desteği alınıyor.

Proje gönüllüsü olan mühendisler birer rol model olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini öğrencilere ve ailelerine aktarıyor.



Her ilde milli eğitim müdürlükleri ve Ford bayilerinin destekleriyle yürütülen projeyle 81 ilde en az 81 lisede, 8 bin 100 kız ve 8 bin 100 erkek lise öğrencisi, velileri ve öğretmenlerine ulaşılması hedefleniyor.

İki yıl boyunca farkındalık eğitimleriyle sürecek olan projenin devamında, sürdürülebilirliğinin sağlanması için Ford Otosan ve Uçan Süpürge tarafından 5 yıl boyunca ortak bir izleme programı da yürütülecek.