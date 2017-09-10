Futbol oynayıp pide yapacak

Metro Grubu tarafından satın alınan Sampi Pide’nin bugün 26 şubesi var. Bunların 24’ü İstanbul’da, birer tanesi de KKTC (Mağusa) ve Tekirdağ’da (Çorlu). Şirket, yeni şubelerle yılsonuna kadar bu sayıyı 30’a çıkaracak. Firma, büyümesini franchising sistemiyle gerçekleştirecek. Türkiye genelinden gelecek tüm franchise taleplerini değerlendirecek şirket yurtdışında da büyümeyi planlıyor.

Sampi’ye franchising konusunda birçok ünlüden talep geldiğini duyuyoruz. Bunlardan birini yıl içinde kulis sayfalarımızda duyurmuştuk. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Gökhan Töre’nin Barbaros Bulvarı’nın başında yer alan Sampi Beşiktaş şubesini devraldığını yazmıştık. 2013-2015 sezonlarında Beşiktaş’ta birlikte çalıştığı Slaven Bilic’in teknik direktörlük yaptığı İngiliz West Ham United takımına kiralık olarak giden Töre, bu sezon tekrar yuvaya döndü. Ünlü futbolcu Türkiye’ye döner dönmez Beşiktaş’ta işlettiği Sampi Pide’ye el atmış ve şubeyi baştan aşağı yenilemiş. Restoranın bitişiğindeki Metro Turizm’in bilet satış noktasını da Sampi Pide’nin içine dahil etmiş ve üst katlar Sampi Cafe haline gelmiş. Töre tabelaya da alışılmışların dışında Töre 55 yazmış. Bildiğiniz gibi Töre’nin takımdaki sırt numarası 55. Anlayacağınız Gökhan Töre bu yıl hem Beşiktaş’ta top koşturacak hem de pidecilik yapacak. Para Dergisi

