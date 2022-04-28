GASTRONOMİ DÜNYASI 3. GLOBAL GASTRO EKONOMİ ZİRVESİ’NDE BULUŞUYOR

Gastronomiyi turizmde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak ülke gündemine taşımayı hedefleyen TURYİD, bu kapsamda Türkiye’den ve diğer ülkelerden sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında çığır açan isimleri, 11 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde bir araya getiriyor. Gastroekonomi Zirvesi, en üst düzeyde stratejilerin geliştirilmesine destek olmak, bu toprakların ürünlerini dünya ile buluşturabilmek, başarılı markalarımızı dünyaya açabilmek ve birlikte büyümek için gastronomi dünyasının vizyoner isimlerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

Gastronominin de içinde yer aldığı, geleneksel endüstrilerin hızla önüne geçen yaratıcı endüstriler, Avrupa Birliği’nde otomobil sektöründen daha fazla ekonomik değeri olan, küresel düzeyde ise Gayri Safi Milli Hasıla’dan çok daha hızlı büyüyen bir sektör haline geliyor. Uluslararası kalkınma ajansları da bu yaratıcı sektörleri giderek daha fazla destekliyor. Gastronominin özel ve kamu sektörlerinin bir araya gelerek attıkları adımlarla ülkelerin ya da özel bölgelerin gastronomi markaları haline gelerek etkileyici bir ekonomik büyümeyi gerçekleştiriyor. 3. Global GastroEkonomi Zirvesi ile gastronominin sunduğu tüm bu avantajlarla bir kaldıraç görevi görerek Türkiye’de bu sektörün hak ettiği yere gelmesini ve gastronominin potansiyelinin açığa çıkarılması hedefleniyor.

Birçok uluslararası katılımcının da yer alacağı zirvede bu yıl konuşmacıların arasında Fransa Yemek Kültürleri ve Mirası Misyonu Direktörü Pierre Sanner, Keane Brands'ın Grup Stratejisi Direktörü Stefan Breg ve Sürdürülebilir Restoranlar Derneği (SRA) Genel Müdürü Juliane Cailloute de yer alıyor.

Küreselleşen dünyada ev dışı yeme-içme oranının giderek artmasıyla gastronomi giderek daha da büyük bir önem kazandığına dikkat çeken TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, “Türkiye’nin, 2023 yolunda katma değeri yüksek bir ekonomik güce dönüşen bu pazardan daha fazla pay alabilmesi gerekir. Biz, gastronominin de katkısı ile elde edilen yıllık turizm gelirinin çok daha üst noktalara ulaşabileceğine inanıyoruz. Gastronomi, turizm ve istihdam için çok etkili bir araç olabilir ve ekonominin ivmesini hızlandıracak bir lokomotife dönüşebilir. Bu nedenle Türkiye’de ilk kez gastronomiyi ekonomik büyüme ve eşsiz bir kalkınma modeli olarak gündeme taşıyan Global Gastroekonomi Zirvesi’ni çok önemsiyoruz,” dedi.

Pandemi ile birlikte değişen ihtiyaçları yönelimleri değerlendirerek, yeni stratejiler geliştirilmesine olanak sağlamayı hedefleyen zirve ile ilgili olarak TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Zirve Komite Başkanı Ebru Koralı ise, “Günümüz ekonomisinde kültüre dayalı sektörler, pek çok küresel kentin ve ülkelerin hem istihdam arttırarak büyümesine hem de markalaşmasına çok önemli katkıda bulunuyor. Gastronominin ekosistemini dünyadan ve ülkemizden yetkin katılımcılarla konuşacağımız bu zirvede, TURYİD olarak, Türkiye’nin gastronomi hikayesini yaratmaya odaklanacağız,” dedi.

TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gamze Cizreli ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gastronominin önemine dikkat çekerek, “Sektörün döngüsel ekonomiyi harekete geçirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının altını çizmek istiyoruz. Ayrıca sürdürülebilir restoran kriterlerinin yerleşmesi ve bu konuda farkındalığın artması da zirvedeki hedeflerimizden bir tanesi. Böylece çevreye duyarlı bir kalkınma yolunda gastronominin rolünün altını çizeceğiz,” dedi. Zirvenin uluslararası iş birlikleri için önemini de vurgulayan Cizreli, “Zirvede pek çok ülkeden katılımcı olacak. Bu da sektörümüzdeki uluslararası etkileşimi artırarak yeni iş birliklerinin önünü açacak. Bu iş birlikleri, Türkiye’nin global düzeyde gastronomi alanında markalaşması adına birçok kapı açacaktır,” dedi.

11 Mayıs 2022 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nin biletleri Biletix’te satışta.

https://www.biletix.com/etkinlik/16E01/ISTANBUL/tr