GAYEsi doğadan doğru öğretmek oldu

Çevre eğitmeni, sınıf dışı eğitim uzmanı ve eğitim danışmanı Gaye Amus’un Çık Dışarıya Oynayalım: Doğa Pedagojisine Doğru Bir Öğrenme Yolculuğu adlı kitabı Epsilon tarafından yayımlandı. Ülkemizde Doğada Öğreniyorum’un kurucusu olarak da tanınan Amus, Çık Dışarıya Oynayalım’da sınıf dışı eğitim ve doğa pedagojisine dair Avrupa’da birinci elden edindiği bilgileri ve tecrübelerini aktarıyor.

2007 yılında orman anaokulları ile ilgili deneyim kazanmak amacıyla Finlandiya’ya giden Gaye Amus, burada çocuk gelişimi üzerine eğitimini tamamlayarak 2013’te Environmental School of Finland - Finlandiya Çevre Okulu’nun ilk çevre eğitmenlerinden biri olarak mezun oldu. “Çocuklar, onlara rehber olan yetişkinler ve çevremiz, hepimiz birbirinden beslenen ve yenilenen doğanın kendisiyiz,” diyen Amus’un kaleme aldığı Çık Dışarıya Oynayalım: Doğa Pedagojisine Doğru Bir Öğrenme Yolculuğu adlı kitabı Epsilon’dan çıktı.

Çık Dışarıya Oynayalım’da orman anaokulu, sınıf dışı eğitim, doğa pedagojisi gibi kavramlara ışık tutan Gaye Amus, yıllara yayılan deneyimini kendi hikâyesinin dönüm noktalarıyla birleştirerek okulöncesi sınıf dışı eğitim macerasını anlatıyor. Hava şartlarından dolayı iç mekânları tercih eden yetişkinlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin “kötü hava” algısını değiştirmek ve çocukların yeniden doğayla bağ kurabilmeleri amacıyla yola çıkan Doğada Öğreniyorum oluşumunun kurucusu olan Amus, açık havada olmanın çocuklara ve hatta yetişkinlere getirdiği bakış açılarını anlatırken, kuzey ülkelerinde öğrendiklerini de kitap aracılığıyla paylaşıyor. Gaye Amus, çocuğun doğal ritmine, onun ihtiyaçlarına ve ilgilerine dayalı bir akışa dahil olmak isteyen tüm eğitmenlere ve ebeveynlere “Çık Dışarıya Oynayalım” diyor.

GAYE AMUS HAKKINDA

Gaye Amus, çevre eğitmeni, sınıf dışı eğitim uzmanı ve eğitim danışmanıdır. 2007 yılında orman anaokulları ile ilgili deneyim kazanmak amacıyla Finlandiya’ya giden Amus, çocuk gelişimi üzerine eğitimini burada tamamlayarak 2013’te Environmental School of Finland – Finlandiya Çevre Okulu’nun ilk çevre eğitmenlerinden biri olarak mezun olmuştur.

Halen erken çocuklukta doğa pedagojisi üzerine Türkçe, İngilizce ve Fince olarak seminer ve hizmetiçi kurslar vermekte; okulöncesi ve sınıf dışı eğitim konusunda danışmanlık yapmaktadır. Doğada Öğreniyorum’un kurucusudur ve sınıf dışı eğitimin Türkiye’de yayılması için çalışmalar başlatmıştır. 14 yıldan fazla bir süredir Helsinki’de yaşayan Gaye Amus, kuzey ülkelerinden yayılmış olan Orman Anaokulları ve Sınıf Dışı Eğitimi’ni Türkiye’ye getirerek öncülük etmiştir. The Children in Permaculture Manual [Çocuklar Permakültürün İçinde El Kitapçığı] kitabının yazarlarından biridir.