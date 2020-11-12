Gazeteciler Haluk Abisini kaybetti

Çalıştığı gazetelerde hızlığı ile öne çıkan tem meslek mensuplarının Haluk Abisi Haluk Usel’i kaybettik. Çok değişik gazetelerde kilit görevler yapan Haluk Usel meslektaşları arasında en sevilen isimlerden biriydi. Dik duruşu, doğru bildiğini söylemesi bugünkü kuşaklara örnek olacak nitelikleriydi. Haluk Usel'in cenazesi 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 12.00’de Kavacık Yıldırım Beyazıt Camii’ndeki namazın ardından Anadoluhisarı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Haluk Usel’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz Haluk Usel’i kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar hizmet veren Haluk Usel’i sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz” dedi.

HALUK USEL KİMDİR?

1942 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. Mesleğe 1968 yılında Web Ofset’te muhabir olarak başladı. Günaydın, Tercüman, Hürriyet, Gazete Gazetesi ve Sabah gazetelerinde sayfa sekreterliği ve yazı işleri yönetmenliği yaptı. Cumhuriyet gazetesi yazı işleri servisinde görev aldı. Sürekli Basın kartı taşıyordu.