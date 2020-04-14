Gazetecilerin efendisi Zorlutuna'yı kaybettik

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın kartı sahibi Ertuğrul Zorlutuna 13 Nisan 2020 Pazartesi günü hayata gözlerini kapadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ertuğrul Zorlutuna’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi. Ertuğrul Zorlutuna’nın cenazesi 14 Nisan 2020 Salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ZORLUTUNA KİMDİR?
1941 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Basın Yayın Fakültesi mezunu. Mesleğe 1963’de Gençlik Yolu Dergisi’nde muhabir olarak başladı. Haber Ajansı, Yeni Gazete, Hayat Mecmuası, Son Havadis, Güneş, Barometre, Star TV, Günaydın, Milliyet ve TRT’ de çalıştı. İstanbul Avantaj (sahibi), Bahçeşehir ve Kadir Has üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İngilizce biliyordu. Sürekli basın kartı taşıyordu. Bir çocuk sahibiydi.