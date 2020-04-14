Gazetecilerin efendisi Zorlutuna'yı kaybettik Basın dünyasının duayen isimlerinden Ertuğrul Zorlutuna, hayata veda etti. Meslektaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Meslektaşları, “Gidenlerin arkasından ancak ağlıyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok. Hele şu zorlu günlerde cenazesini bile uğurlayamıyoruz” dediler.

14 Nisan 2020 Salı 11:51