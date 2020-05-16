Gazetecilerin sevgili ağabeyi Ulvi Yanardağ anıldı

Gazetecilerin sevgili ağabeyi Unvi Yanardağ özlemle anıldı. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2012) ve sürekli basın kartı sahibi, usta gazeteci Ulvi Yanardağ’ın birinci ölüm yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir anma mesajı yayınladı.

Mesajda “Muhabirlikten, televizyon haberciliğine gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet eden usta gazeteci Ulvi Yanardağ’ı ölümünün birinci yılında saygı ve özlemle anıyoruz“ denildi.

ULVİ YANARDAĞ KİMDİR?

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Balıkesir Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. Mesleğe 1961 yılında Yeni Sabah Gazetesi’nde başladı. Hürriyet Haber Ajansı ve Hürriyet Gazetesi’nde 14 yıl habercilik yaptıktan sonra Bulvar ve Güneş Gazetelerinde çalıştı.

1989 yılında televizyon haberciliğine başladı. Kanal D, Show TV’de İstihbarat Şefi ve Haber Müdürü olarak görev yaptı. Arena ile Ateş Hattı programlarının yapımında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başarı Ödülleri yarışmasında 1980 yılında haber, 1984 yılında röportaj ve seri röportaj, 1985 yılında haber, 1995 yılında haber program dallarında yılın gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı Bizim Gazete’de Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı, TGC Balotaj Kurulu’nda görev aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Pelin Yanardağ’ın eşiydi.