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Gazipaşa Rusya'dan gelen ilk uçuşu karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından, Rusya'dan gelen ilk uçağı ağırladı.

Gazipaşa Rusya'dan gelen ilk uçuşu karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla, Rusya'dan gelen ilk uçuşu karşıladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’dan 180 yolcuyla gelen Pobeda Havayolları uçağına su takıyla hoşgeldin kutlaması yapıldı.

Pobeda, Gazipaşa ve Moskova arasında haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek. Pegasus Havayolları da 15 Ağustos’ta Moskova ve Gazipaşa arasındaki seferlere başlayacak.

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TAV HavalimanlarıGazipaşaAlanya HavalimanıPegasus HavayollarıRusya
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