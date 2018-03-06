Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Geçen yıl 639 milyon lira kar etti

- THY geçen yıl 639 milyon lira net dönem karı elde etti

Geçen yıl 639 milyon lira kar etti

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), 2017 yıl sonunda 639 milyon lira net dönem karı elde etti.
THY, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY'nin toplam satış gelirleri 39 milyar 779 milyon liraya ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış gösteren satış gelirler, 2016 yılında 29 milyar 468 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.
Geçen yıl sonunda 3 milyar 568 milyon lira esas faaliyet kar elde eden THY'nin 2017 yıl sonu net dönem karı 639 milyon lira oldu.
THY, geçen yıl 68 milyon 616 bin 740 yolcu taşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artışa işaret etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yolcu SayısıThyKar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5