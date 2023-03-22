Geleceğe ayak uyduran proje hayata geçirildi

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak önderliğinde sektörün başarılı isimleri bir araya geldi ve gelecek planlarını masaya yatırdı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren YAPDER Bakanı Celal Toprak "Artık dijital bir çağdayız, yeniliklere ayak uydurmak ve kendimizi geliştirmek için yazılım ve tasarıma önem vermeliyiz" dedi. Bu noktada ortak akıl üretilsin diyen Toprak, "Beyin fırtınaları yapılsın ve merkezi bir noktada hep birlikte bu işe omuz vermişken bu işi götürelim" dedi.

Yazılım ve tasarım platformunun bugünlere gelişinde, yıllar önce kendilerine destek veren Mehmet Önder ve Doğan Ufuk Güneş’e teşekkür eden Toprak, "Sevgili Mehmet Önder bugüne kadar yazılım konusunda hep yanımızda oldu. Bizler birçok şeyi ondan öğrendik. O anlamda bugüne kadar kamuda ve sivil toplum hayatında bize verdiği destekler doğrultusunda ona bir teşekkür belgesi sunmak istiyoruz. Teşekkür belgemiz aynı zamanda onursal başkanlığı da kapsıyor.”dedi.

YAPDER Danışma Kurulu, Dijital İletişim Platformunu daha aktif hale getirme kararı aldı. Bu kapsamda Dijimod Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan Kılıç Yazılım ve Tasarım Platformu ile Dijital İletişim Platformu’nun başkanı seçildi. Yazılım ve Tasarım Platformu'nun başına ise Core Engage Yönetim Kurulu başkanı Ömer Kalli getirildi.

Bu alanda elimizden gelen gayreti en üst düzeyde göstereceklerini belirten Ömer Kalli, Özellikle bugüne kadar bu işe çok büyük emek vermiş arkadaşlarımız ve büyüklerimiz var. O yüzden maksimum bir gayret içerisinde olacağız.” diye konuştu. Önder: “Popülaritesi yüksek, geleceği önemli, herkesin iş yapmak istediği değişim heyecan ve inovasyonun bol olduğu bir yer bizim bu sektör. Burada da inşallah çok güzel fikir ve projeler bizler yani teknoloji dostlarının destekleriyle hayata geçecek. Başarılar diliyorum.” dedi.

Yazılım ve Tasarım Platformu Onursal başkanı Doğan Ufuk Güneş ise “Şu son dönemdeki yapay zekâ gelişiminin takibini ve onun heyecanını bile algılayıp ülke genelinde gençlerin bizi nerelere götürebileceğini tasavvur etmek bu sektörün nasıl bir büyüklüğe sahip olabileceğini anlamak için yeterli. Bu vesileyle her şeyin daha güzel olacağı bir çalışmayı başlatan bu oluşuma başarılar diliyorum. Her zaman yardıma hazırım.” diye konuştu.

Dijital İletişim Platformunun başkanı Dijimod Ajans kurucusu Doğukan Kılıç oldu. Kılıç yeni görevinin heyecanını şu sözlerle anlattı; "Arkadaşlarım çok zor bir görevi üstlendiğimi düşünüyorum onun için de zaten ekibimi de davet ettim buraya görmüş olduğunuz gençlerin hepsi hem öğrenci arkadaşlarım hem de bizi bu yolda destekleyecek arkadaşlar. Dijital iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Markaların kariyerini bir tweet bitirebiliyor ya da bir tweetle marka üç kat daha fazla borsada değer kazanıyor. Teşekkür ediyorum." dedi.

Yazılım sektöründe çok daha fazla iş gücüne ihtiyaç olacağını söyleyen Cemal Akar, "Hızlıca insanlarımızı bu meslekleri yapabilecek şekilde evriltmemiz gereken bir güne geldik. Aksi taktirde büyük bir işsizlik furyası ve kaosla karşı karşıya kalma riskimiz var. Yazılım ve tasarım platformuna öncelikle başarılar diliyorum. Dijital iletişim konusu da gördüğünüz gibi o da tam gaz hızla ilerliyor. 3-4 yıldır bugün yarın geldi dediğimiz şeyler bugün artık önümüzde." diyerek sözlerini bitirdi. Servissepeti Kurucusu Barış İşlek ise "YAPDER’in bundan sonra çok güzel işler yapacağına inanıyorum" diyerek desteğini paylaştı.

Bilişim Strateji Uzmanı Levent Karadağ "2020’de pandemi ve dijitalleşme döneminde dijital dönüşüm olgunluk ve yazılımı projesinde yaşadığı zorluklara değindi.

YAPDER bünyesinde atağa geçen iki yeni platform olan Yazılım ve Tasarım Platformu ile Dijital İletişim Platformu'nun gerçekleştirdiği toplantının sonunda sektörün önde gelen isimlerine onursal ödülleri takdim edildi.



