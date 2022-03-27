Geleceğin mobilyasını tasarlıyor

İnovasyon hayatımızın bir parçası haline geldi ve mobilyada da yerini almaya başladı. Yaşam tarzımıza göre uyarlanan, konforun ön planda olduğu, dijital veya otomatik özelliklere sahip akıllı mobilyaların çok yakında bir ihtiyaç haline geleceği öngörülüyor.

Türkiye mobilya sektörünün lider markası Kelebek Mobilya tasarımcıları, günümüzün trendleri, sektördeki teknolojik çalışmalar ve geleceğin inovatif mobilyalarını değerlendirdi. Kelebek Mobilya Tasarım Yöneticisi Büşra Can hammadde kullanımında gelişen yeni teknolojilerle birlikte sürdürülebilir malzemelerin uzun vadede gündemde olacağını belirtirken bu alanda yaptıkları çalışmaları şöyle sıralıyor: Plastik, pet şişe gibi geri dönüştürülmüş atıklardan üretilen masa, sandalye, depolama üniteleri, aydınlatma ve kumaş gibi seçenekleri çalışmaktayız. Örneğin; 26 adet pet şişeden 1 metre kumaş üretilebiliyor. Salgın nedeniyle değişen tasarım yaklaşımları ve kullanılan hammaddelerde daha sağlıklı ve hijyenik seçeneklere yönleniyoruz. Yüzey seçimlerinde de antibakteriyel özelliğe yönelik eğilimin arttığını görmekteyiz.

Pandemide evlerde çoklu alan kullanımının artması ile birlikte ev içi organizasyonu yeniden tasarlanmaya başlandı. Bunun sonucunda; küçük metrekare evler için değişen ve dönüşen ürün ihtiyacı da arttı. Örneğin çalışma masasının yan çevrilerek dinlenme birimine dönüşmesi, çalışma alanının büyüyüp küçülen, hareketli bir ünite olması gibi ihtiyaçlar ve bu doğrultuda beklentilerin oluştuğunu görmekteyiz. Tüketici, hayatın her alanında olduğu gibi kullanacağı mobilyada da kullanım kolaylığı olan, onu yormayacak, hayatını kolaylaştıracak ürünlere sahip olmayı istiyor.

Tüketici profil ve davranışlarını incelediğimizde; tüketici sadece ihtiyacı olan ürünü almıyor aslında, ürün ile birlikte kendisine sunulan hizmet ve marka deneyimini de yaşamak istiyor. Belli bir yaşam tarzına ulaşmak büyük önem taşıyor. Bu yüzden de tüketici ilk olarak inovatif ürünleri tercih ediyor.

Kelebek Tasarım ekibi olarak tüketicinin ürün ile empati kurmasını sağlamaya da çalışıyoruz. Sürekli bir gelişim ve değişim içindeyiz. Trendleri takip ederek Kelebek stiline göre uyarlayıp, tüketicinin de adapte olabileceği bir şekilde stilize ediyoruz.

Kelebek Mobilya olarak; Genç odaları ve oyunlar için; gamer çalışma masası ve fonksiyonel sandalyesi, Soho TV ünitesinde uzaktan kumanda ile farklı alev modu ve renk ayarlama özelliği sunan dijital şömine uygulaması, köşe koltuklarda USB aparatı, sürgülü depolama sistemi ve aydınlatma özelliklerinin yer aldığı teknolojik ara modül eklemeleri, koltuklarda geri dönüştürülebilir ve antibakteriyel kumaşlar ve pocket comfort sistemi sunuyoruz.

Pocket comfort sistemi; yayların tek tek paketlerin içerisine yerleştirilmesiyle oluşturuluyor. Her bir yay birbirinden bağımsız olacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede oturduğunuz koltuk vücudun ergonomisini en iyi şekilde destekliyor. Vücut basıncını en doğru şekilde karşılayan bu pocket comfort sistemi teknolojisi, hareket transferi azaltma özelliği sayesinde uzun süre oturulduğunda oluşan çökme ve şekil bozukluğu gibi istenmeyen durumların da önüne geçiyor.

Akıllı Mobilyaların geleceği

Akıllı Mobilyalar, rahat ve konforun yanında koruyucu vazifesi de görecekler. Koltuk kumaşlarında alev almaz ya da tutuşmaz kumaş teknolojileri kullanılacak, Deprem esnasında bulunduğu yeri haber verebilen mobilyaların da gelecekte önemi artacak. Görme Engellilere yaşam kolaylığı sunmak üzere tasarlanan akıllı gardıroplar sayesinde barkod okutma yöntemiyle giymek istenilen kıyafet rahatça seçilebilecek.

Sürdürülebilirlik artık çağımızın vazgeçilmez bir parçası olarak gündemde. Ekosistemin devamlılığı ve sektörel sürdürülebilirlik için hammadde kullanımındaki inovasyonlar oldukça önem taşıyor. Ağaç kabuğundan elde edilen mantarlar yer ve zemin kaplamalarından mobilyalara kadar kullanılacak ekolojik malzemelerden biri olacak. Beşikten beşiğe döngüsü ile başkasının atığı, bir başkasının ürünü olacak. Eski sezondan kalan ürünler başka bir markaya ilham olup koleksiyon oluşturacak. Örneğin yumurta kabuklarından elde edilen duvar ya da yer döşemesi gibi ürünleri göreceğiz. Bitkilerden elde edilen karışımlar ve bu tarz yeni malzemeler mobilyalarda ve duvar kaplamalarında kullanılacak.

Kelebek Mobilya Hakkında: Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.