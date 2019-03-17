“Gelecek yıldan itibaren hedeflerimizi yakalayacağız“

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin satın alma paritesine göre dünyada 13. sırada bulunduğunu belirterek, "Ekonomimize bir darbe vurmaya çalıştılar ama bu yıl daha iyi geçecek, inşallah önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını tek haneye indirerek hedeflerimizi yakalayacağız." dedi.

Dönmez, Ataşehir’deki Örnek Mahallesi ve Fetih Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürolarını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmalarda Ataşehir'in potansiyelinin yüksek olduğunu ama diğer ilçelerden de geri kalmaması gerektiğini dile getiren Dönmez, ulusal kalkınmanın yerelden başladığına dikkati çekti.

Son bir aylık dönemde 20'nin üzerinde il ve 100'e yakın ilçe merkezini ziyaret ettiklerini kaydeden Dönmez, bu bölgelerde muhalefet adaylarının projelerinin olmadığını aktardı.

Bakan Dönmez, söz konusu adayların doğal gaz ulaştırmak gibi kendi yetkilerinde olmayan konular üzerinden proje öne sürdüklerini ve bu konuların hükümetin işi olduğunu vurguladı.

Napolyon'un "dünya bir tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözüne atıfta bulunan Dönmez, "Yurt dışından misafir ağırlıyoruz sık sık. Onlar her zaman Türkiye'nin, İstanbul'un ne kadar geliştiğinin farkında olduklarını söylüyorlar. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz, ona ihanet etmememiz gerekiyor, ihanet edecek kişileri de görev başına getirmemek gerekiyor. Siz, liyakat sahipleri olmayan kişileri seçer misiniz?" diye konuştu.

- "Olası bir depreme hazır olmalı"

Dönmez, kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinerek, eski ve kalitesi düşük yapı stoğundan kurtulmak ve olası bir İstanbul depremine karşı hazır olmak gerektiğini söyledi.

Kartal'da çöken binayı hatırlatan Dönmez, "O yüzden belediyelerde ulaşım kadar önemli konulardan birisi de depreme karşı yapacağımız hazırlıklar olacak. Özellikle yeni dönemde vatandaşın rızasını almak suretiyle, Toplu Konut İdaresi'nin öncülüğünde, yerine göre belediyelerin kendi şirketleri vasıtasıyla kentsel dönüşümü rant aracı olmaktan çıkartıp kalitesiz konut stoğunun devreden çıkarılması ve çevreci bir şehirleşme aracı olmasını hedefliyoruz. Fikirtepe'de olanlar hepmizin malumu." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin klasik bir belediye seçimi olmanın ötesine geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimize olan, beraberliğimizi parçalamak isteyen şer odaklarına verilecek en güzel cevap, Cumhur İttifakı adaylarına vereceğimiz oylar. Bayrağa ezana saygısı olmayanların bu millete de saygısı ve sevgisi olmaz. Bunlara en güzel cevabı inşallah 31 Mart'ta vereceğiz. Başımızda Cumhurbaşkanımız var, son derece deneyimli bir kabinemiz var. Bu seçimi atlatıp tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Bu coğrafyada çok daha fazlasıyla mücadele ettik, o yüzden ufak tefek darbelerle yıkılmayız. Son olarak ekonomimize bir darbe vurmaya çalıştılar ama bu yıl daha iyi geçecek, inşallah önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarını tek haneye indirerek hedeflerimizi yakalayacağız. Satın alma paritesine göre dünyada şu anda 13. sıradayız, 2023'te inşallah ilk 10'a gireceğiz. O yüzden milli gelirimizi 10 bin dolar seviyesinden 13-14 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Sabırlı olacağız ve üstesinden geleceğiz."