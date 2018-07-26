Gelin ve Damatların Tercihi Oldu Fazla kilolarından kurtulup, düğünün güzel gelini, yakışıklı damadı olmak için zayıflamak isteyenlerin tercihi, ameliyatsız yöntemlerden biri olan mide balonu oldu.

Açılan düğün mevsimi ile birlikte evlenmek isteyen fazla kilolu gelin ve damatların düğün öncesi tercihleri arasına, ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden biri olan mide balonu da girdi.



Bu sene sağlık turizmi ile Türkiye’ye gelen hastaların yanı sıra ülkemizden de özelikle evlenmek isteyenlerin tercihinin ameliyatsız yöntemler olduğunu söyleyen Lotus Obezite Cerrahisi Kliniği doktoru Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül mide balonu hakkında bilgi verdi.



“Diyet ile istediği kilolara ulaşamayanlara kolaylaştırıcı yöntem”



Obezitenin toplumda yaygınlaştığını ve incelmek için en etkili çözümlerin aranmaya başladığını belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül diyet ile istediği kilolara ulaşamayanlara, kolaylaştırıcı bir yöntem olan mide balonu hakkında şöyle konuştu: “ Herkese diyet ve egzersizle zayıflamayı denemelerini tavsiye ediyoruz. Aşırı kilolu olup da diyet ve egzersize rağmen zayıflayamayanlar için obezite tedavisinde ameliyatsız zayıflama yöntemleri de mevcuttur. İşte endoskopik mide balonu yöntemi de bunların etkisi kanıtlanmış ve en sık kullanılanıdır. Hastanede yatmayı gerektirmez, ortalama olarak 10 - 25 kilo kaybı sağlayabilmektedir. Ancak balon tedavisi kalıcı değildir. Takıldıktan 6 ay -1 yıl sonra çıkarılması gerekir. Mide balonu uygulama işlemi endoskopi ile anestezi altında yapılmaktadır. Mide balonu uygulaması tecrübeli ellerde yaklaşık 15- 20 dakika sürer. Bu süre zarfında mide kamera yardımıyla kontrol edilir ve ayarlanabilir mide balonu mideye yerleştirilir. Ayarlanabilir mide balonları kişinin kilo verme ihtiyacına göre daha az ya da daha çok sıvı ile şişirilerek 6 ay ile 1 yıl arası midede kalabilir. İşlem sonrası hastaneden çıkıp ev istirahatine geçmek mümkündür. Mide balonu taktıranların tarif ettiği gibi işlem sonrasında yaklaşık üç günlük bir alışma dönemi gereklidir.”









