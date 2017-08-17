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Genç girişimciler İstanbul'da buluşacak

- Genç Girişimciler Zirvesi, uluslararası organizasyonların iş birliğinde gelecek yıl İstanbul'da yapılacak

Genç girişimciler İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Genç Girişimciler Zirvesi, uluslararası organizasyonların iş birliğinde gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç girişimcilere yönelik "Sosyal Girişimciliği Destekleme" programı başlatılıyor.
Çalışmalarıyla gelişimlerine katkıda bulunduğu gençleri geleceğe hazırlayan Gençlik Meclisi, proje ve faaliyetlerine devam ediyor.
Gençlik Meclisi Sosyal İnovasyon Ofisi, sosyal projesi olan tüm gençlere uluslararası akreditasyon ve mentörlük desteği sağlayacak. Gelecek yıl itibarıyla tam teşekküllü bir şekilde çalışmaya başlayacak ofisin yönetmelik ve uluslararası süreçleri hazırlanıyor.
ABD'de Birleşmiş Milletler işbirliği toplantılarına katılan ve BM'de en etkin 10 gençten biri olduğu belirtilen Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, 2018 yılında uluslararası organizasyonların iş birliğinde Genç Girişimciler Zirvesi'nin İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1997 yılında imzası ve direktifiyle kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul'u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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