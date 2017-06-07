Gençlere “yeşil ekonomi“ kampı

ASTANA (AA) - Kazakistan'da bu hafta sonu açılacak Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı kapsamında organize edilen kampta bir grup öğrenci damla sulama, güneş enerjisi ve diğer yeşil ekonomi temelli konularda uygulamalı dersler alıyor.

Başkent Astana'ya 40 kilometre uzaklıktaki Arnasay köyünde oluşturulan kampa katılan 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, bir hafta boyunca çadırlarda yaşayacak ve yeşil teknolojileri araştıracak.

11'inci sınıf öğrencisi Zarina Nogoybayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye katılma amaçlarının çevrenin korunmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, kamp çerçevesinde köy sakinleri için bir park yapacaklarını söyledi.

Kazakistan'da çevrenin korunmasına yönelik yoğun girişimler yapıldığına dikkati çeken Nogoybayeva, "Özellikle EXPO fuarına doğru çevre sorunları ön plana çıktı. Örneğin Astana'da plastik ve metal içeren çöplerin işlenmesi için ayrı ayrı toplanmaya başlanması çevrenin korunması için ileri bir adımdır." dedi.

- Eylül ayına kadar devam edecek

Kampın organizatörlerinden Eldar Katenov ise Astana EXPO 2017 Fuarı kapsamında gençlerin de yeşil ekonomiyle ilgilenmelerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Yeşil ekonomiyi gençlerin sağlayacağını vurgulayan Katenov, "Bunun ne olduğunu anlamaları için gençlerin anlayışını şimdiden değiştirmemiz gerek." ifadesini kullandı.

Katenov, gençlerin yaz tatillerinde gruplara ayrılarak damla sulama, güneş enerjisinin kullanılması ve diğer yeşil ekonomi temelli konularda uygulamalı dersler alacağını aktardı.

Ayrıca Katenov, eylül ayına kadar sürecek yeşil ekonomi kampına fuar ziyaretçilerinin gelmelerinin beklendiğini sözlerine ekledi.