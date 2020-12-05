Toplumsal dayanışmayı artırmak üzere, gönüllülük, insani yardım gibi alanlarda yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla tüm Türkiye’de yüzbinlerce kişiyi gönüllük çalışmalarına teşvik eden Türk Kızılay, geleneksel “Kızılay Söyleşileri” serisini çevrimiçi düzenlenen “Dünya Gönüllüler Günü” teması ile gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti

Siyaset, akademi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda ismin bir araya geldiği buluşmaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun video mesajla katıldı. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle insani yardım alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girdiğini belirten Altun "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın mazlum halkları nezdinde bir umut sembolüne dönüştüren Türk Kızılay ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Gönüllülük çalışmasının, kişiye maddi kazanç değil, çok daha değerli bir görgü ve anlayış kattığını, ilkyardım eğitiminden afet yönetimine ve psikolojik desteğe kadar birçok alanda Kızılay gönüllülerinin, Türkiye'nin her yerinde çok önemli işlere imza attığını söyleyen İletişim Başkanı Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

“Kızılay’ı, 152 yıllık bir çınarı gönüllülükle büyüten insanlar kurdu”

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık programın açılışında gönüllülüğün önemini anlattı: “Gönüllülükte rütbe olmaz, herkes aynı seviyededir. Gönül dediğimiz kavram, bizim değerlerimizden çıkmış bir kavramdır. Gönül dediğimizde sadece maneviyat vardır. İnsanın hayata karşı iştiyakı, anlam arayışı, varlığımızın gayesi, yaşamı anlamlı kılan ne varsa hepsini içine alır. Gönüllü olmak, bir işi gönüllü yapmak, üstümüze vazife olmayan işlere karışarak yapmak, yapmadığımızda kimsenin bizi mesul tutmayacağı ama yaptığımızda yüceleceğimiz işleri yapmaktır” dedi. Kızılay’ın 152 yıllık bir çınarı gönüllülükle kuran ve büyüten insanların kurduğu bir kuruluş olduğunu kaydeden Kınık, “Biz iyi insanları, iyilik için yola çıkmış insanları dünyayı daha iyi, daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışmak, dünyadaki acıları hafifletmek, savaşmadan, sorunları konuşarak çözebilmek, büyük bir güç olduğumuzu birbirimize anlatmak, gururlanmak, cesaretlendirmek için çalışan insanları ve bir araya getirmek ve yeni bir platformu anlatmak için buradayız” diye konuştu.

Daha yaşanılır bir dünya için www.gonulluol.org

Programda yaptığı sunumda, Kızılay Gönüllü Hareketini tüm yönleriyle anlatan Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay gönüllülük faaliyetlerinin yönetildiği Kızılay Gönüllü Yönetim Sisteminin yeni bir platformla bambaşka bir boyut kazanacağını açıkladı. Kınık, gönüllüleri ortak bir platformda buluşturmak, onlarla yeni projeler, aktiviteler geliştirmek ve gönüllülerin çabaları ile daha iyi, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla www.gonulluol.org adlı çevrimiçi gönüllülük platformunu kurduklarını söyledi. Kızılay birimlerinin tüm gönüllü süreçlerini yöneteceği bu dijital sistemin aynı zamanda sosyal iletişim ağı işlevi de göreceğini belirtti.

Sunuculuğunu Oylum Talu’nun yaptığı “Kızılay Söyleşileri”nin ilk oturumunda Kızılay Genel Başkan Danışmanı Barbaros Ceylan, AÇSB İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kızılay Yönetişim Ofisi Başkanı Kamile Canbay, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr Murat Şentürk gönüllülüğün tarihi ve önemine dair önemli bilgiler paylaştılar.

İkinci oturumda ise Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık, GZT Şef Editörü Nazif Menteş ve Genç Kızılay Gönüllüsü Ceyda Nur Akay, Kızılay çalışmalarına ve gönüllüğe dair tecrübelerini anlattılar.