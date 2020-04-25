Gerçek satış verileri ikinciyeni.com’da

Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve tam dijital donanıma sahip ikinci el araç alım satım platformu ikinciyeni.com bir ilke daha imza atıyor. Faaliyete başladığı ilk günden bu yana kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ve şeffaf bir şekilde ikinci el araç alım satım olanağı sunan ikinciyeni.com, platform üzerinden satılan araçların gerçek satış fiyatlarını kullanıcılarıyla paylaşmaya başladı.

10 BİN ARAÇ SATILDI

Şu anda 10 bine yakın satışı tamamlanmış aracın bilgilerine, detaylı ekspertiz raporlarına, gerçek satış rakamlarına ve araç özelliklerine https://www.ikinciyeni.com/gecmis-satislar adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Web sitesinde yer alan filtreleme sayesinde; marka, model, yıl, km, lokasyon, vites, yakıt tipi, boya değişimi ve satış rakamı bilgilerine erişilebiliyor ve kıyaslama yapılabiliyor.

ikinciyeni.com, bu yıl içerisinde “otomatik teklif” özelliğiyle açık arttırmalarda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir özelliği hayata geçirmişti.