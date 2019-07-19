Gerekirse grev dediler istediklerini aldılar Son dönemde üyelerenin önemli kazanımlar elde etmesini sağlayan Birleşik Metal bir başarıya daha imza attı.

Birleşik Metal-İş Sendikası işçiler için çok önemli bir toplu sözleşme zaferine imza attı. Sendikaların güç kaybettiği bugünlerde imzalanan bu toplu sözleşme ile mücadele edildiğinde başarılı sözleşmelere imza atılacağı bir kere daha ispatlandı.



Birleşik Metal-İş Sendikası İstanbul 1 No’lu şubesinin örgütlü olduğu Mert Akışkan Gücü San. ve Tic. A.Ş. işyerinde 1 Mayıs 2019 ile 30 Nisan 2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık üzerine 26 Temmuz 2019 tarihte uygulanmak üzere grev kararı aldı. Grev kararı üzerine görüşmelere yeniden başlandı hatta hız verildi. Ve 16 Temmuz’da mutlu sona ulaşıldı.



Mert Akışkan Gücü işyerinde yapılan sözleşme ile işçiler şu hakları elde etti:



• 2 yıllık sözleşme imzalanmış oldu.



• Birinci 6 ay ücret zammı yüzde 22,6 oranında gerçekleşti. Buna göre ortalama ücretler ikramiye dahil net 800 liralık artış sağlandı.



• İkinci altı ay yapılacak zamda enflasyon oranına 2 puan eklenmesi kararlaştırıldı.



• Üçüncü ve dördüncü aylarda da enflasyon oranında ücret zammı alındı.



• Sosyal ödeme ve ödeneklerde birinci yıl ortalama yüzde 23,53 artış sağlandı.



• Sosyal ödeme ve ödeneklerde ikinci yıl enflasyon oranına 1 puan eklenmesi ile bulunacak oran kadar artış sağlandı.



• Ölüm izni üyenin eşinin anne, baba ve kardeşlerini kapsayacak şekilde 5 işgünü olarak genişletildi.



• İşyerinde sendikanın İSİG denetimini öngören düzenleme ile birlikte önemli kazanımlar sağlandı.



Bu arada Birleşik Metal Sendikası’nın konuya ilişkin şu bir açıklama yaparak şu noktaları dikkat çekti:



. Sermaye ve siyasi iktidar işbirliği ile son dönemde ülkemizin en büyük ve karlılığı yüksek sanayi kuruluşunda dahi, patronların her isteğini harfiyen yerine getiren Yüksek Hakem Kurulu eliyle 3 yıllık sözleşme ve ilk altı ay için yüzde 6 sefalet zammı işçilere dayatıldı.



. Kamu işçileri adına devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde ise hükümetin işçiler için reva gördüğü ücret zammı oranı ilk altı ay için yüzde 5, diğer altışar aylık oranlar ise yüzde 4 olarak açıklandı.



. Memurların zam oranları yine toplu iş sözleşmesi ile belirlenmektedir. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 oranında arttırıldı.



. Siyasi iktidar ve sermaye ülkede yaşanan ekonomik krizin faturasını tüm emekçilere ödetmeye çalışıyor.



. Sendikamız üyesi metal işçileri krizin faturasını ödemeyi kabul etmeyerek gereken mücadeleyi sergiliyor.



. Mert Akışkan Gücü işçilerinin göstermiş olduğu kararlılık sefalet ücreti dayatmalarını boşa çıkarmıştır. Yapılan sözleşmenin başta Mert Akışkan Gücü işçilerine ve işçi sınıfımıza hayırlı olmasını dileriz.