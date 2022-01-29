Gıda devinin finansı ona emanet

İpek Süzmetaş, PepsiCo Türkiye Finans Kıdemli Direktörü olarak atandı... Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo'nun, en önemli operasyonlarından biri olarak öne çıkan PepsiCo Türkiye’de daha önce Doğu Balkanlar Finans Direktörü olarak görev yapan İpek Süzmetaş, Finans Kıdemli Direktörü olarak atandı.

PepsiCo Türkiye; “Geleceğin İş Birimleri” yapısına uyum sağlamak üzere liderlik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; daha önce Doğu Balkanlar ajandasını yöneten İpek Süzmetaş, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin finansal performans ajandasına liderlik etmek üzere Finans Kıdemli direktörlüğüne atandı. Süzmetaş, İş Birimleri liderlik ekibine analitik iç görü ve bakış açısı sağlayacak.

2011 yılında PepsiCo ailesine katılan Süzmetaş, şirkette birçok başarılı işe imza attı. Finans organizasyonunda; pek çok farklı görevlerde bulunan ve son olarak Doğu Balkanlar finans direktörü olarak görev yapan Süzmetaş, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Finans Kıdemli Direktörlüğü (CFO) rolüne getirildi. Sektör İçecek Kategorisi ve Türkiye Satış Finans rollerinde iş sonuçlarına ticari bakış açısı ve sonuç odaklılığı ile büyük katkılar sağlayan Süzmetaş, PepsiCo’ya katılmadan önce British American Tobacco’da Finansal Planlama Müdürü olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Süzmetaş, 18 yıllık kariyerinde Ticari Finans, Yönetim Muhasebesi, İç Denetim gibi farklı görevlerde bulunarak büyük başarılar elde etti.

Türkiye’nin en uzun soluklu yatırımcılarından biri olarak 60 yıla yakın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye, PepsiCo’nun en büyük pazarlarından biri. Bugün 6 fabrikasındaki üretimi, Türkiye’nin dört bir yanındaki satış ve pazarlama operasyonu ve sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle 3 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak da 40 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlıyor. PepsiCo Türkiye, sektörün perakende ticarette büyümesine en fazla katkı veren lider şirketlerden biri olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi ürün ve projeyi Türkiye’den dünyaya taşıyarak PepsiCo dünyasına da örnek oldu.