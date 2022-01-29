Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Kanyon'a geri döndü
Kanyon'a geri döndü
Kesintisiz enerji
Kesintisiz enerji sağlıyor
Halka arz oluyor
Halka arz oluyor
En tecrübeli transfer
En tecrübeli transfer
Türkiye’de bir ilk!
Türkiye’de bir ilk!

Gıda devinin finansı ona emanet

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo'nun, en önemli operasyonlarından biri olarak öne çıkan PepsiCo Türkiye'nin finansı bir kadına emanet edildi. İpek Süzmetaş, PepsiCo Türkiye Finans Kıdemli Direktörü olarak atandı. Süzmetaş daha önce Doğu Balkanlar Finans Direktörü olarak görev yapmıştı.

Gıda devinin finansı ona emanet

İpek Süzmetaş, PepsiCo Türkiye Finans Kıdemli Direktörü olarak atandı... Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo'nun, en önemli operasyonlarından biri olarak öne çıkan PepsiCo Türkiye’de daha önce Doğu Balkanlar Finans Direktörü olarak görev yapan İpek Süzmetaş, Finans Kıdemli Direktörü olarak atandı.

PepsiCo Türkiye; “Geleceğin İş Birimleri” yapısına uyum sağlamak üzere liderlik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda; daha önce Doğu Balkanlar ajandasını yöneten İpek Süzmetaş, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye’nin finansal performans ajandasına liderlik etmek üzere Finans Kıdemli direktörlüğüne atandı. Süzmetaş, İş Birimleri liderlik ekibine analitik iç görü ve bakış açısı sağlayacak.

2011 yılında PepsiCo ailesine katılan Süzmetaş, şirkette birçok başarılı işe imza attı. Finans organizasyonunda; pek çok farklı görevlerde bulunan ve son olarak Doğu Balkanlar finans direktörü olarak görev yapan Süzmetaş, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Finans Kıdemli Direktörlüğü (CFO) rolüne getirildi. Sektör İçecek Kategorisi ve Türkiye Satış Finans rollerinde iş sonuçlarına ticari bakış açısı ve sonuç odaklılığı ile büyük katkılar sağlayan Süzmetaş, PepsiCo’ya katılmadan önce British American Tobacco’da Finansal Planlama Müdürü olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Süzmetaş, 18 yıllık kariyerinde Ticari Finans, Yönetim Muhasebesi, İç Denetim gibi farklı görevlerde bulunarak büyük başarılar elde etti.

Türkiye’nin en uzun soluklu yatırımcılarından biri olarak 60 yıla yakın bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye, PepsiCo’nun en büyük pazarlarından biri. Bugün 6 fabrikasındaki üretimi, Türkiye’nin dört bir yanındaki satış ve pazarlama operasyonu ve sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle 3 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak da 40 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlıyor. PepsiCo Türkiye, sektörün perakende ticarette büyümesine en fazla katkı veren lider şirketlerden biri olarak bugüne kadar pek çok yenilikçi ürün ve projeyi Türkiye’den dünyaya taşıyarak PepsiCo dünyasına da örnek oldu.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
PepsiCo Türkiye’deİpek SüzmetaşTürkiye Finans Kıdemli Direktörü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1