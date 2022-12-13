Gıda güvenliğinin önündeki tüm engeller FANUC robotlarıyla ortadan kalkıyor

Hastalıklara neden olan fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, taşınması, depolanması ve son tüketiciye sunulması sürecini ele alan gıda güvenliği, sağlıklı bir toplumun da temelini oluşturuyor. Bilgisayarlı sayısal kontrol ekipmanı geliştirmedeki tecrübesiyle robotikleşmeye yenilikçi bakış açısı kazandıran FANUC, gıdanın güvenilir şekilde tüketiciye ulaştırılması için gereken robot sistemleriyle gıda sektörünün bugünü ve geleceğini değiştiriyor.

Toz ve su spreyi kaynaklı kontaminasyon girişine FANUC robotlarıyla son

Direkt gıdaya temas edilen alanlarda gıda sektörüne özel dizayn edilmiş robotların varlığı, gıda güvenliğinin küresel boyuttaki sorununa çözüm getiriyor. Ürünün el değmeden işlenmesi ve ardından uygun koşullarda paketlenip tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan robotlar geliştiren FANUC, gıda güvenliğine yeni SCARA modelleriyle farklı bir boyut kazandırıyor. 3 kg taşıma kapasitesi ve 400 mm erişim mesafesine sahip SR-3iA/C ile 6 kg taşıma kapasitesi ve 650 mm erişim mesafesine sahip SR-6iA/C modeller, FANUC’un kendini kanıtlamış SCARA serisiyle aynı mekanik yapıyı kullanıyor. Ağır ortamlarda ekstra dayanıklılık için beyaz epoksi kaplamayla toz ve su spreyi kaynaklı kontaminasyon girişine karşı IP54 korumaya sahip SCARA modelleri, gıda tesisleri ve temiz odalarda kapsamlı temizleme prosedürlerini gerçekleştiriyor.

Gıda tesisleri için en güvenilir çözüm FANUC’tan: SCARA robotlar

360° zarf içinde çalışan her iki FANUC SCARA robot modeli, rakiplerine kıyasla yerden tasarruf sağlayan ultra kompakt ayak izi sunuyor. Bu sayede gıda tesisleri ve sistem entegratörleri daha küçük hücreler hazırlarken robotun tam erişim mesafesini kullanabiliyor. Az yer kaplama özelliğiyle gıda üretim noktasında fazla alan kullanımını da minimuma indiren SR-3iA/C ve SR-6iA/C modeller, entegrasyonu kolaylaştırıyor. SCARA robot kolundaki solenoid valfler ve pnömatik hava hatları gibi tam entegre hizmetler, etkileşim eğrileri ve takılmaların daha da azaltılmasına yardımcı olurken aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor.

FANUC Hakkında:

FANUC, CNC kontrol sistemleri, robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plastik Enjeksiyon) gibi üretim makineleri için fabrika otomasyonunda dünya liderliğini üstleniyor. 1956'dan beri Japonya’nın Yamanaka Gölü yakınındaki Fuji Dağı eteğinde 1,7 milyon metrekarelik fabrikasında, otomasyon endüstrisi için; CNC kontrolör, robot ve makinelerin geliştirilmesine öncülük ediyor. Dünya çapındaki 271 iştiraki ve 8.200'den fazla çalışanıyla hizmet veren FANUC, müşterilerine satış, servis, teknik destek, Ar-Ge ve müşteri hizmetleri alanlarında yüksek kalitede hizmet sunuyor.

Geleceğin fabrikasını yaratma hedefiyle dünya endüstrisi için nesnelerin endüstriyel internetini (Industrial IoT-IIoT) tasarlayan ilk firmalardan olan FANUC, geliştirdiği FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) uygulaması ve robotları gerçek zamanlı izleme teknolojisi ‘Zero Down Time (ZDT)’ ile fabrika otomasyonuna yön veriyor.