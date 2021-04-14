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Gıda sektörü son yasal değişiklikler konusunda bilgilendirildi

Gıda sektörüne yönelik düzenlediği ücretsiz eğitimler ve farkındalık çalışmaları ile sektörün nabzını tutan İSTİB Akademi yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gıda sektörü son yasal değişiklikler konusunda bilgilendirildi
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) 97 yıllık tecrübesini akademik eğitim süreçleri ile birleştirip başta gıda olmak üzere tüm sektörlere hizmete devam ediyor.

Bünyesinde oluşturduğu İSTİB Akademi ile bugüne kadar çok sayıda etkinliğe imza atan İSTİB son olarak gıda sektörünü bilgilendirmeye dönük “Gıda İşletmeleri İçin Yasal Sorumluluklar Eğitimi’ seminerini gerçekleştirdi.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları ile son dönemde öne çıkan sivil girişimlerden Güvenilir Ürün Platformu’nun desteği ile yapılan online etkinliğe İSTİB üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

2015 yılında kurulan İSİTB Akademi’nin ücretsiz olarak yaptığı bu çalışması da önemli bir bilgilendirme toplantısı olarak kayıtlara geçti.

Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın kanun ve yönetmeliklerindeki değişikliklere değinilen eğitimde gıda işletmelerinin resmi otoritelere karşı yasal sorumlulukları ve üreticilerin tabi tutuldukları resmi denetim süreci gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

Özellikle 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun detaylıca ele alındığı eğitimde pandemi sonrası süreçte mevzuat ve yönetmeliklerdeki değişikliklere de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
#istib Akademi#gıda Sektörü#istanbul Ticaret Borsası
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