Gıda sektöründe bir başarı hikayesi: Aslı Elif Tanuğur Samancı

Propolis’ten arı sütüne, polenden arı ekmeği’ne kadar tüketicinin fazla bilgi sahibi olmadığı ancak sağlık açısından mucizevi etkileri olan Anadolu ürünlerini katma değerli ve kullanılabilir formlara dönüştürerek tüketiciye sunan BEEO markası TOBB Türkiye 100 listesinde en hızlı büyüyen 5’inci şirket oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediği, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin sıralandığı “TOBB Türkiye 100” listesi, online ödül töreni ile açıklandı. BEE’O Propolis, büyüme performansıyla, en hızlı satış artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı "TOBB Türkiye 100" listesinde ilk 5’e girerek büyük bir başarıya imza attı. Araştırmanın kapsandığı 3 yılda cirosunu yüzde 1680 oranında artıran BEE’O, en hızlı büyüyen 100 şirketin ortalama büyüme hızı olan yüzde 511 oranını da yaklaşık 3,28’e katladı.

BEE’O Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, elde ettikleri başarıya dair yaptığı açıklamasında “Anadolu propolisini bir Dünya markası yapmak için, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arıteknokent’te başladığımız yolculuğumuzda 35. ödülümüzü almanın gururunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü, en büyük yerli Anadolu propolisi üreticisiyiz. 5000 i aşkın sözleşmeli arıcımız, 180 çalışanımız ile Anadolu’nun bu eşsiz ürünlerini hem ülkemizde hem 14 farklı ülkede tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. Bu yıl, TOBB Türkiye 100 listesine en hızlı büyüyen 5’inci şirket olarak girdik. Ayrıca bu listede, gıda sektöründe de en üstte yer alarak, birinci olduk. Dünya’nın ikinci büyük arıcılık ülkesi olan ülkemizi, ulusal ve uluslararası platformlarda, arı ürünleri sektöründe temsil etmeye ve ülkemizin bu değerlerini Dünya’ya duyurmaya devam edeceğiz. Bizleri bu ödüllere layık görenlere ve bu yolculukta emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz. ” diye konuştu.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı ürünleri sektöründeki büyümenin pandemi boyunca daha da hızlandığına dikkat çekti: “Dünyada en hızlı büyüyen pazarlardan biri sağlıklı gıda pazarı. Bu pazarda arı ürünlerinin önemi büyük. Pandemiyle beraber, başta propolis olmak üzere tüm arı ürünlerinin değeri daha da iyi anlaşıldı. Salgın dolayısıyla insanlar, bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu anladı ve bununla birlikte doğal bağışıklık destekleyici ürünlere olan ilgi de arttı. Bu pazarın daha da hızlı büyüyeceğini ön görüyorum. 1-2 yıl içinde pazar büyüklüğü ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut halinin en az 4 katına ulaşacak.”

AVRUPA’DA ATILIM HEDEFİNDEYİZ

TOBB Türkiye 100 listesinde en hızlı büyüyen 5’inci şirket olmanın yanında, gıda sektöründe en hızlı büyüyen 1. Şirket olmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunun altını çizen Tanuğur, firmanın gelecek hedeflerini şöyle aktardı: "Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapmak için 2013 yılından bu yana azim ve inançla çalışıyoruz. Şu an ürünlerimizi; Türkiye’de online olarak kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr üzerinden tüketiciyle buluşturuyoruz. Ayrıca 5.000 perakende satış noktasında ve BEE’O UP markamızla 35.000 eczanede bulunuyoruz. Amerika’da ise Bee&You markamızla kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden ve ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay’den ve CVS eczane zincirleri ile 3.500 satış noktasında tüketicilerimizle buluşuyoruz. Bunun yanısıra 14 ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa’da bu yıl önemli bir atılım gerçekleştirme hedefindeyiz. Hala ilk günkü heyecanımız ile arı ürünleri içeren, inovatif doğal katma değerli yeni ürünler geliştirmeye devam etmekteyiz. Hedefimiz Anadolu propolisini bir dünya markası yapmak."

BEE’O Propolis Hakkında

BEE’O Propolis; Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu. Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markaları, ABD ve Avrupa’da ise BEE&YOU markası ile doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli, inovatif ürünler üretmektedir. BEE’O Propolis, geliştirdiği inovasyon ödüllü, patentli özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 34 farklı ödüle layık görülmüştür. 6000 metrekarelik tesisi ve 180 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisidir. Ürünlerini, Türkiye’de kendi e-ticaret sitesi www.beeo.com.tr üzerinden ve Carrefour Gurme, Macrocenter, Migros, Joker, Gratis, Tchibo vb. 5000 perakende satış noktasında, ayrıca BEE’O UP markasıyla 35.000 eczanede; Amerika’da ise yine kendi e-ticaret sitesi www.beeandyou.com üzerinden ve Amazon, Wallmart, e-Bay’de ve CVS eczane zincirleri de dahil olmak üzere 3.500 satış noktasında tüketicileri ile buluşturmaktadır.