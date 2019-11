Gıda sektörüne yeni marka geldi: Bolgani Döner

Türkiye 2019 yılı sona ermek üzereyken yepyeni, üstelik pahalı bir ürün olan döneri tüm Türkiye’de satın alınabilecek fiyatlarla sunmayı amaçlayan Bolgani Döner markasıyla tanıştı. Öncelikle tüketiciye düşünen Bolgani Döner, ülkemizde çok sevilen ancak et fiyatlarının yüksekliği sebebiyle bugüne kadar pahalı olarak sunulan döneri, uygun fiyatlarla tüketici ile buluşturduğu için şu an şubelerinde her 30 saniyede bir müşteri ağırlıyor.

Bu ilginin sebeplerini her saat yenebilen bir yiyecek olan döneri sevenlerin artık kaliteli, katkısız, üstelik son derece uygun fiyatlarla ulaşabilme imkanıyla açıklayan Bolgani Döner’in kurucusu Musa Alp, yeni markanın pahalı döner fiyatlarını aşağıya çekme çabası ve ihtiyacından doğduğunu anlatırken, nasıl bir model oluşturduklarını şöyle ifade ediyor: “Bolgani Döner’in konsepti, basitlik ve uzmanlık üzerine kurulu. Tıpkı ucuz havayollarında olduğu gibi gereksiz her şeyi eledik ve sadece et kalitesini en yüksek seviyeye çıkarttık. Yüzde 100 yaprak etten hiç kuzu yağı katmadan, dana eti ve yağını kullanarak yaprak döner yapıyoruz. Dönerimizde kesinlikle kıyma ve katkı maddeleri yok. Garsonumuz yok, sunumlarımız basit, dönerin yanında sadece soğan veriyoruz. Yan ürünlerden ettiğimiz tasarrufun tamamını döner fiyatına yansıtıyoruz ve piyasada 25 TL’ye satılan yüzde 100 yaprak dönerin porsiyonunu, çok ufak bir kar marjı ile 10 TL’ye satıyoruz.”

İki ayda dört, dört ayda 20 şube

Kurulalı iki olmasına rağmen Ümraniye, Kadıköy ve Küçükçekmece’de dört şubeye ulaşan, beş şubesi de açılmak üzere olan Bolgani Döner’in hedefi yılsonunda 20, beş yılda 400 şubeyle tüketiciye ulaşılabilir fiyatlarla döner sunmak. Franchise sistemi ile büyüyecek olan marka, konsepti tüm Türkiye’ye hitap ettiği için de bütün şehirlerde şubeleşmeyi planlıyor.