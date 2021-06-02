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Gıda sektörünün en iddialı AKADEMİ’si yine iş başında

İstanbul Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren İSTİB Akademi önemli bir eğitim serisine hazırlanıyor. Üyelerine yönelik etkin çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren İSTİB Akademi bu sefer üyelerini kodeks eğitimlerinden e-ticaret’e, gıda güvenliğinden e-ihracat ön koşullarına kadar geniş yelpazede bilgiler ile donatacak.

Gıda sektörünün en iddialı AKADEMİ’si yine iş başında
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İstanbul Ticaret Borsası’nın 97 yıllık tecrübesini akademik eğitim süreçleri ile birleştirerek İSTİB üyeleri ve gıda sektörünün gelişimine katkıda bulunan İSTİB Akademi pandeminin olumsuz koşullarına rağmen sektörel eğitim hizmetlerine devam ediyor. 2015 yılında kurulduğu günden beri bir çok önemli etkinliğe imza atan İSTİB Akademi önemli bir eğitim etkinliğine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Güvenilir Ürün Platformu desteği ile online düzenlenecek ‘Gıda İşletmeleri İçin Bilgilendirme Eğitimleri’ serisi 14 Haziran’da başlayacak.

İSTİB bünyesinde faaliyet gösteren 27 ihtisas komitesinin her biri göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim serisi, Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği analiz ve eğitimlerinin yanında e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerini de içeriyor. Benzer özellikleri göz önünde bulundurularak 6 kategoriye ayrılan eğitimlere 11 Haziran’a kadar ücretsiz kayıt yaptırılabilecek.

Ürün ve hizmet süreçleri için Türk Gıda Kodeksi ürün tebliğleri, yönetmelikler, yeni düzenlemeler ve yasal sorumluluklar, e-ticarette temel kavramlar, e-ticaret mevzuatı, etbis kayıt, kvkk, dijital pazarlama ve satış, hedef kitle analizi, sosyal medya pazarlaması, e-ihracatta devlet teşvikleri, global lojistik süreçleri, hedef pazar analizi ve global ödeme seçenekleri gibi konu başlıklarının yer alacağı programın detayları ve kayıt için www.istib.org.tr yi ziyaret edebilirsiniz.

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#istib#istib Akademi#güvenilir ürün Platformu#gıda Işletmeleri Bilgilendirme Eğitimleri
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