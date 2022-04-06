Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yeniden başkan
Yeniden başkan
İDMİB'de Güven dönemi
İDMİB'de Güven dönemi
DOĞA sponsoru oldu
DOĞA sponsoru oldu
En iyi İşveren ödülü aldı
En iyi İşveren ödülü aldı
İhracat bu ay çifte rekora ulaştı
Bu ay çifte rekora ulaştı

Gıda sektörünün kârı en fazla yüzde 10

Gıda fiyatlarındaki artış, İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin toplantısında da ele alındı. Toplantıda sunum yapan Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Zeki Bayramoğlu ''Tüccar, manav, market ve pazarcı ortalama yüzde 10 kâr elde ediyor. Çok yüksek bir kâr değil” diye konuştu.

Gıda sektörünün kârı en fazla yüzde 10

Ayçiçek, mısır ve şeker pancarı hariç diğer tüm tarım ürünlerinde kendine yeten Türkiye’de bu alanda fiyat dalgalanmalarına sıklıkla rastlanıyor. Son dönemlerde çeşitli tarım ürünlerindeki fiyat artışları karşısında aracıların ürünlerin pahalanmasında çok büyük etkisi olduğu tartışılırken, “Tarlada 1 lira, pazarda neden 5 lira, bazı ürünlerde stok mu yapılıyor” soruları da gündemi meşgul ediyor. Ancak konunun uzmanları Türkiye’nin küresel ekonominin bir parçası olması gereği fiyat artışlarından etkilendiğini ve tarımsal ürünlerde stok yapmanın mümkün olmadığını söylüyor.



ENERJİ MALİYETLERİ



Dünyada yaşanan çeşitli politik ve ekonomik nedenlerle enerji piyasalarındaki sıkıntı her geçen gün artıyor. Almanya’nın enerji kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre 2020’de megavat saat başına 30 Euro olan elektrik toptan satış fiyatı, geçen yıl ortalama 97 Euro’ya kadar yükseldi. Dünyadaki gelişmeler Türkiye’yi de etkiliyor. Tüm sektörler gibi tarım, enerji maliyetlerinin artmasından etkileniyor.

 
YÜZDE 10 KÂR



Gıda fiyatlarındaki artış, İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin toplantısında da ele alındı. Toplantıda, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Zeki Bayramoğlu bir sunum yaptı. Bayramoğlu, tarım ürünlerinin nihai tüketici için nakliye, saklama, işgücü, ambalaj, KDV oranı ve fire maliyetleri hesaba katılarak fiyatlandırıldığını belirtti. Bayramoğlu, “Tüccar, manav, market ve pazarcı ortalama yüzde 10 kâr elde ediyor. Çok yüksek bir kâr değil” diye konuştu.



KÖK NEDENE İNMEK

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca’nın da iştirak ettiği toplantının başkanlığını İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer gerçekleştirdi. Özer, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Aracılar, yıllardır gıdayı stoklayan, piyasayı zarara uğratan tüketicinin aleyhine fiyat artışlarına sebep olan müesseseler olarak lanse edildi. Bunu kabul etmiyoruz. Fiyat artışlarında belki kök nedene inmek en doğrusu olur.”

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
ItoAhmet özerGıda İhtisas Komitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1