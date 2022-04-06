Gıda sektörünün kârı en fazla yüzde 10

Ayçiçek, mısır ve şeker pancarı hariç diğer tüm tarım ürünlerinde kendine yeten Türkiye’de bu alanda fiyat dalgalanmalarına sıklıkla rastlanıyor. Son dönemlerde çeşitli tarım ürünlerindeki fiyat artışları karşısında aracıların ürünlerin pahalanmasında çok büyük etkisi olduğu tartışılırken, “Tarlada 1 lira, pazarda neden 5 lira, bazı ürünlerde stok mu yapılıyor” soruları da gündemi meşgul ediyor. Ancak konunun uzmanları Türkiye’nin küresel ekonominin bir parçası olması gereği fiyat artışlarından etkilendiğini ve tarımsal ürünlerde stok yapmanın mümkün olmadığını söylüyor.



ENERJİ MALİYETLERİ



Dünyada yaşanan çeşitli politik ve ekonomik nedenlerle enerji piyasalarındaki sıkıntı her geçen gün artıyor. Almanya’nın enerji kurumu Bundesnetzagentur verilerine göre 2020’de megavat saat başına 30 Euro olan elektrik toptan satış fiyatı, geçen yıl ortalama 97 Euro’ya kadar yükseldi. Dünyadaki gelişmeler Türkiye’yi de etkiliyor. Tüm sektörler gibi tarım, enerji maliyetlerinin artmasından etkileniyor.

YÜZDE 10 KÂR



Gıda fiyatlarındaki artış, İTO Gıda İhtisas Komitesi’nin toplantısında da ele alındı. Toplantıda, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Zeki Bayramoğlu bir sunum yaptı. Bayramoğlu, tarım ürünlerinin nihai tüketici için nakliye, saklama, işgücü, ambalaj, KDV oranı ve fire maliyetleri hesaba katılarak fiyatlandırıldığını belirtti. Bayramoğlu, “Tüccar, manav, market ve pazarcı ortalama yüzde 10 kâr elde ediyor. Çok yüksek bir kâr değil” diye konuştu.



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