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Gıdaya yapılan zamlar hemen geri alınmalı

Döviz kurlarındaki düşüş üzerine gıda fiyatları ile ilgili bir açıklama da İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz’dan geldi. ‘Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli ve yapılan zamlar hemen geri alınmalı’ diyen Kopuz tarımsal girdi fiyatlarına da dikkat çekti.

Gıdaya yapılan zamlar hemen geri alınmalı

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” açıklamasından sonra hızla düşen dövize dikkat çekerek, “Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli. Yapılan zamlar hemen geri alınmalı” dedi.

Piyasada bir süredir yaşanan belirsizlik dolayısıyla, mal alım satımının durduğunu, fiyatların hızla yükseldiğini hatırlatan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “Artık bu durum bitmiştir. Hükümetimiz gereken tedbiri almış ve piyasanın denge kazanması için gereken adımı atmıştır. Kısa süre içinde bu dengenin sağlanacağı açıktır. Açıklandığı anda 230 dolar civarında olan asgari ücret, bugün itibarıyla 340 dolar civarına ulaşmıştır. Ancak, özellikle gıdaya yapılan zamlar gözden geçirilmeli, kur kaynaklı zamlar hemen geri alınmalıdır” şeklinde konuştu.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, tarımsal üretimi tehdit eden tarımsal girdi artışlarına da dikkat çekerek, şunları söyledi: “Özellikle gübre, tohum, ilaç gibi girdilerde çılgın fiyat artışları oldu. Her artışın da mazereti dövizdeki artıştı. Döviz düştüğüne göre bu fiyatlar acilen düzeltilmeli. Geçen hafta yaptığım açıklamalarda girdi fiyatlarındaki artışın tarımsal hasılamızı tehdit ettiğini belirtmiştim. Bugün de bu tehdit sürüyor. O gün yaptığım açıklamada tarımsal desteklerin artırılması önerisinde bulunmuştum. Ancak bugün bu fiyatlara müdahale edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Döviz arttığı için yükselen fiyatlar acilen düşürülmeli, ülkemizin tarımsal hasılası kurtarılmalıdır.”

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İSTİBAli KopuzGıdaya Yapılan Zamlar Hemen Geri Alınmalı
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