BOLU (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "2003 yılından bu güne geldiğimizde kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu oran da hızla yükseliyor." dedi.

Bolu'da, bir otelde Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Girişimci Kadın Buluşmaları" toplantısında konuşan Metin, bakanlık olarak bu toplantıları önemsediklerini söyledi.

Metin, 2014 yılında G20 ülkelerinin zirvesinde dünyadaki kadın girişimci oranının 2030'a kadar yüzde 25 arttırılması kararının alındığını anımsatarak, "Bunun hesabı da yapılmış. 5,8 trilyon dolar. Bu çok önemli bir katkı dünya ekonomisine. Türkiye bunun neresinde? Türkiye olarak tabii ki alacağımız çok yol var ama bu konuda çok daha hızlı olduğumuza inandığım bir ülkeyiz çünkü kadınlarımız bu konuda çok daha cesaretli ve katılımcılık, girişimcilik ruhu her geçen gün artarak devam ediyor. Rakamlar da bunu gösteriyor. 2003 yılından bu güne geldiğimizde kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu oran da hızla yükseliyor." diye konuştu.

Metin, kadının iş gücüne katılımının faydasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz hem kadın girişimcilerin oranını arttıracağız hem de iş gücüne katılan kadınımızın sürdürülebilirlik oranını daha da yükselteceğiz. Bunun için de bakanlık olarak ne yapabileceğimiz konusunda çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kadın girişimcilerin en büyük sorunlarından birinin sermayeye ulaşım konusunun, ekonomideki tüm girişimcilerin ortak problemi olduğunu belirten Metin, kadınların sermayeye ulaşımını daha da kolaylaştırma adına bakanlık olarak çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların neticelerini ilerleyen günlerde projeler halinde açıklayacaklarını kaydetti.

- "Kadından almalı, memleket kazanmalı"

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar da dernek olarak kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olmayı, onlara yeni ticaret ağları sunmayı, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve kendi aralarında iş yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Kadından almalı, memleket kazanmalı" sloganını kendilerine ilke edindiklerini de dile getiren Oktar, "Türkiye'de kadının ekonomiye katılımını desteklemek için gerçekten özel bir çaba ve çalışma gerekiyor çünkü bugün nüfusun yarısını kadınlar oluştursa da aslında ekonomiye katılımları o kadar da yüksek değil. İstihdama katılım oranına baktığımızda bu oran yüzde 28. 20 milyon kadın iş gücüne dahil değil. Halbuki çalışma yaşındalar." diye konuştu.

Türkiye'de çalışma hayatındaki kadınlara oranla girişimcilerin sayısının daha da düşük olduğuna vurgu yapan Oktar, ülkedeki kadın girişimcilerin oranının sadece yüzde 8 olduğunu dile getirdi.

Oktar, Türkiye'de 105 bin kadın girişimci bulunduğunu bildirerek, "Ülke olarak ekonomik performansımızı geliştirmemiz çok önemli. Türkiye'de kadınlar ekonomiye dahil olursa yüzde 30 daha zengin bir ülke olacağız, kalkınacağız. Bu anlamda da kadınların ekonomiye katılmaları üretime dahil olmaları çok değerli." ifadelerini kullandı.

Kadınların da en az erkekler kadar girişimciliğe yatkın olduğunu söyleyen Oktar, şöyle devam etti:

"Erkeklerde girişimcilik oranı yüzde 45, kadınlarda ise yüzde 40. Kadınlar diyor ki, 'Ben iş kurmak istiyorum. İş kurma potansiyeli bende var.' ama şöyle de bir durum var. Maalesef işi kurduktan sonra büyütenlerin oranı yüzde 5. Girişimci kadınlardan her 10 tanesinden 2'si karlı olmadığı için, 3 tanesi de finansal kaynak bulamadığı için işlerine devam edemiyorlar. İşlerini kurarken ve büyütürken de çok farklı engellerle mücadele ediyorlar."

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da Türkiye ekonomisinin kalkınmasında itici gücü oluşturan kadınların yeni iş alanları yaratma, yeni pazarlar bulma adına düzenlenen bu toplantıların herkese fayda sağlaması temennisinde bulundu.

OECD verilerine göre kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 63 olduğunu aktaran Onaran, "Şu an Türkiye'de bu oran yüzde 34'ler seviyesinde. Bu şu anlama geliyor. Eğer OECD seviyelerine çıkarsak ekonomiye yani milli gelire katkısı tam tamına 150 milyar dolar olacak." dedi.