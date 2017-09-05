Girişimci kadınlara “sanal mağaza“ desteği

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir bilişim firması, e-ticarete atılmak isteyen 10 girişimci kadından hiçbir ücret almadan sanal mağaza kuracak.

imagaza Genel Müdürü Cenk Akyıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar binden fazla firma için internet sitesi kurduklarını anlattı.

Sektörde var olmak isteyen ancak ekonomik nedenlerle e-ticarete atılamayan çok sayıda kadın olduğunu aktaran Akyıldız, "Kadınlar internette ticaret yapmaya çok eğilimli. Onlara destek olmak için sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. E-ticarette ticari olarak faaliyetlerini geliştirmek, büyümek veya sıfırdan kuluçka dönemine geçip onu büyütmek isteyen ilk 10 kadın girişimciye A'dan Z'ye ücretsiz e-ticaret hizmeti vermeye karar verdik." diye konuştu.

İnternette ticaret yapan kadın sayısında artış olduğunu aktaran Akyıldız, Türkiye'deki çok büyük projelerde, alışveriş sitelerinde hep kadınların isminin duyulmaya, kadınların öne çıkmaya başladığını belirtti.

Akyıldız, "Biz 'neden olmasın? Bu cevherler neden bilinmesin?" diye onlara destek, motivasyon kaynağı olmak için projeyi başlatmayı uygun gördük." dedi.

Cenk Akyıldız, internette mağaza sahibi olmak isteyen girişimci kadınların kendilerine www.imagaza.com adresinden başvurabileceklerini belirtti.



Firmadan destek alan Tuba Başkalyoncu ise daha önce bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden kıyafet satışı yaptığını belirterek, "Bir internet sitesine ihtiyacım olduğunu düşündüm. İnternet mağazası kuran firmalar karşılayamayacağım rakamları istemişlerdi. imagaza'nın sosyal sorumluluk projesi adı altında kadın girişimcilere destek verdiğini duydum. Şu anda kendi internet sitem olan www.tubitrend.com'u kurdum." ifadelerini kullandı.