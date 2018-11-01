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Girişimcilere uzaktan eğitim imkanı

KOSGEB ile Anadolu Üniversitesi arasında, girişimcilik programında uzaktan öğrenim altyapısı ve materyallerinin kullanılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı - KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: - "Girimcilik eğitiminin içeriğini derinleştirmek ve veriliş tekniğini daha modern hale getirerek bugünün çalışma şartlarında işi yoğun olan ve girişimci olmak isteyen insanlarımızın da daha fazla vaktini almamak için Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim altyapısını, materyallerini bizim girişimcilik programlarında kullanmak istiyoruz"

Girişimcilere uzaktan eğitim imkanı
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ESKİŞEHİR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Anadolu Üniversitesi arasında, girişimcilik programında uzaktan öğrenim altyapısı ve materyallerinin kullanılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde, uzaktan eğitim anlamında ciddi tecrübesi olan Anadolu Üniversitesi ile KOSGEB'in yıllardır yürüttüğü girişimcilik eğitimini daha etkin hale getirmek için iş birliği yaptıklarını söyledi.
Uzkurt, KOSGEB'in özellikle genç girişimcilere ve kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilere önemli destek verdiğini vurgulayarak, "Destek öncesinde girişimcilik eğitimi alınmasını zorunlu tutuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdik." diye konuştu.
Bu eğitimin bugüne kadar daha geleneksel eğitim metotlarıyla yürütüldüğünü, artık daha modern eğitim tekniklerini kullanarak söz konusu eğitimleri daha geniş bir tabana yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Uzkurt, şöyle devam etti:
"Girimcilik eğitimin içeriğini derinleştirmek ve veriliş tekniğini daha modern hale getirerek bugünün çalışma şartlarında işi yoğun olan ve girişimci olmak isteyen insanlarımızın da daha fazla vaktini almamak için AÜ'nün uzaktan eğitim alt yapısını, materyallerini bizim girişimcilik programlarında kullanmak istiyoruz. Bundan sonra AÜ ile daha yakın çalışarak değerli ve köklü üniversitemizin tecrübelerinden, birimlerinden ve geleceğe ilişkin üretecekleri eğitim metod ve tekniklerinden yararlanmak üzere bir iş birliği yapıyoruz."
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da protokol çerçevesinde KOSGEB' ile karşılıklı tecrübelerini paylaşacaklarını belirterek, Türkiye'nin iki önemli kurumunun iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmanın ardından protokol metni imzalandı.

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ProtokolKosgebEskişehirAnadolu ÜniversitesiAçıköğretim
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