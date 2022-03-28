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Gözbebeğimiz dedi yurtdışına açılma kararı aldı

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, "2021 yılında Lova Yatak ile yüzde100’lük bir büyüme yakaladık. Lova Yatak, mobilya grubumuzun gözbebeği markası ve beklentilerimiz yüksek. Planlamalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. 2022 yılı Lova Yatak için parlama yılı olacak" dedi.

Gözbebeğimiz dedi yurtdışına açılma kararı aldı

Rahat uyku markası Lova Yatak yurt içi yatırımlarına devam ederken, aynı zamanda globale uzanan markalaşma ve mağazalaşma çalışmalarını da hızlandırıyor. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplamda 500’e yakın satış noktası hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yurt içinde 46 münhasır ve 339 corner, yurt dışında da 1 münhasır ve 47 corner mağazayla müşterilerini her noktadan rahatlığa ulaştıran Lova Yatak, yurt dışı büyümesini sürdürürken öncelikli pazarlarını Avrupa, Orta Asya ve Amerika olarak belirledi.

Konsept ve corner mağazalarıyla, Lova Yatak rahatlığını globaldeki müşterileriyle de buluşturacak olan marka, bu bağlamda ilk mağazasını Irak’ta açtı. Kısa vadede Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Almanya’da da mağaza açmaya hazırlanan Lova Yatak dünya markası olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra, rahat uykuyu vadeden ürün portföyü ve hizmetlerini geliştirerek büyümeye devam eden marka, kısa süre önce Türkiye Fizyoterapistler Derneği’yle iş birliği halinde gerçekleştirdiği ve dünyada bir ilk olan projesini lanse etti.

Bu projeyle birlikte Lova Yatak, hem ürün tasarım ve geliştirme çalışmalarını bilimsel bir düzlemde yapacak hem de Lova Yatak mağazalarında görev alacak uzman fizyoterapistler aracılığıyla müşterilerinin, kendileri için en doğru yatak ve yastık seçimini yapabilmelerini sağlayacak.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: Lova Yatak için hedefimiz büyük.

İsmail Doğan, yurt dışı mağaza yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “2021 yılında Lova Yatak ile %100’lük bir büyüme trendi yakaladık. 2022 yılında da mağaza sayısı ve ciro olarak yine yüksek büyüme hedefleri belirledik. Hedefi gerçekleştirmek için gerekli alt yapı ve operasyonel süreç hazırlıklarımızı da tamamladık.  Lova Yatak, mobilya grubumuzun gözbebeği markası ve beklentilerimiz yüksek. Planlamalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. 2022 yılı Lova Yatak için parlama yılı olacak, öngörümüz budur” şeklinde konuştu.

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