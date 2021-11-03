Gübre Sektörü Dünya Pazarlarındaki Rekabet Gücünü Her Geçen Gün Arttırıyor 60’a yakın ülkeye 250 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren gübre sektörünün girişimleriyle, gübre ihracatına getirilen yasak esnetildi. 2020’de 7 milyon ton civarında kullanımı olan ve güncel fiyatlarla 40 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip gübre sektörü, 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da 20’ncisi gerçekleşecek Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:33