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Gübre Sektörü Dünya Pazarlarındaki Rekabet Gücünü Her Geçen Gün Arttırıyor

60’a yakın ülkeye 250 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren gübre sektörünün girişimleriyle, gübre ihracatına getirilen yasak esnetildi. 2020’de 7 milyon ton civarında kullanımı olan ve güncel fiyatlarla 40 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip gübre sektörü, 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da 20’ncisi gerçekleşecek Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor.

Gübre Sektörü Dünya Pazarlarındaki Rekabet Gücünü Her Geçen Gün Arttırıyor
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Anahtar Kelimeler:
#gübre Sektörü#metin Güneş#growtech#Growtech Fuar Direktörü Engin Er
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