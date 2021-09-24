Gülle'den TEKNOFEST Yorumu: Gençler hayal ediyor biz hayata geçiriyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 4’üncü kez düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Fes-tivali TEKNOFEST’te yerini alarak inovasyonu, gençlerle buluşturdu. İstanbul Atatürk Hava-limanı’nda TEKNOFEST’teki TİM standında; 3D Printer, Model Uydu, Sensörden Buluta, Giyilebilir Teknoloji, Design Thinking gibi atölyelere katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle “Gençlerimizin, ürettiği yerli ve millî teknolojilerle ülkemizin bay-rağını dünyanın her köşesinde başarıyla dalgalandıracağına olan inancımız tamdır. Gençler hayal kuracak; bizler de onların bu hayallerini hayata geçireceğiz.Son dönemde özellikle Savunma ve Havacılık sektörümüzdeki ihracat artışı dikkat çekiyor. Sektörümüz, 2021’in ilk 8 ayında yüzde 50 artışla 155 ülke ve bölgede 1 milyar 857 milyon dolar ihracat gerçekleş-tirdi. Kilogram başına 44 dolarlık ihracatla da Türkiye’nin katma değeri en yüksek ikinci sektörü oldu. 2010 yılından 2020’ye 3 kattan fazla ihracatı arttı. Türkiye artık, göklerde uçan İHA’larımız, SİHA’larımız ve TİHA’larımızla güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu gös-termektedir” dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, heyecanı Atatürk Hava-limanı’nda devam ediyor. 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının Türkiye’de tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin festivalde yer alan standı büyük ilgi görüyor. TİM çatısı altında 'İnovasyon Elçileri' olarak adlandırılan İnovaTİM ailesi, 4’üncüsü düzenlenen TEKNOFEST’te özel etkinliklere imza atarak festivale damga vurdu. 18 farklı şehir ve 26 farklı üniversiteden 100’den fazla İnovaTİM’li öğrenci organizasyona katıldı. TİM standında gerçekleştirilen atölyelere ve eğitimlere katılmak için öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

“Artık teknoloji de ihraç ediyoruz”

TEKNOFEST’in katılımcısına ülkenin teknoloji alanındaki iddiasını ve başarılı yaklaşımını etkili bir şekilde ifade ettiğine işaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle “21. yüzyılda bir ülkenin kendi kendine yetebilmesinin, ekonomik bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlaması, üretme-si ve ihraç etmesidir. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı kaldığımız sürece, herhangi bir alanda ekonomik özgürlüğümüzü garanti altına alamayacağımızı hiçbir zaman aklınızdan çı-karmamalıyız. Coğrafyamızın jeopolitik gündeminin bir gerekliliği olarak, yerli ve millî tekno-lojik altyapımızla ülkemizin bekasını kendi milli teknoloji platformlarımız ile her daim savuna-bilir durumda olmamız şart. Türkiye artık teknolojiyi sadece kullanan değil onu üretebilen, hem modernize hem ihraç edebilen bir ülke konumunda. Gelecek hayal kuranlar tarafından inşa edilir. Bugün TEKNOFEST’te şahit olduğumuz tüm bu başarılar, kurulan bir hayalin sonu-cudur. Gençler hayal kuracak; bizler de onların bu hayallerini hayata geçireceğiz. Ülkemiz bugün, katma değerli, inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını artırmış; ihracatçı sayı-sını 100 binlere ulaştırmıştır. Türkiye bugün, göklerde uçan İHA’larımız, SİHA’larımız ve Tİ-HA’larımızla, yeni projelerimizle, yerli otomobilimizle, milli gemilerimizle, savunma sanayi-mizle artık güçlü şahlanışın eşiğinde olduğunu göstermektedir” dedi.

“Teknoloji ve inovasyon odaklı birçok projeye destek oluyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak teknolojiye, inovasyona, Ar-Ge’ye odaklı birçok girişime ve projeye destek olduklarını dile getiren Gülle “Gençlerimizin, ürettiği yerli ve milli teknolojiler ile ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesinde başarıyla dalgalandıracağına olan inancımız tamdır. Burada edindiği birikimi, kendi hayalleriyle harmanlayarak geleceğin Türkiye’si için başlatılan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne dahil olmak, eğitim hayatında veya kariyer sürecinde her zaman gençlerimizin önceliği olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Savunma ve Havacılık sektörü ihracata damga vurdu

TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin Savunma ve Havacılık sektöründeki başarısını da dikkat çekerek şunları söyledi: Dünyada millî imkanlarla ürettiğimiz ürünlerimiz kullanılıyor. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyor. Sektörümüz 2021’in ilk 8 ayında yüzde 50 artışla, 155 ülke ve bölgede 1 milyar 857 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve Havacılık sektöründe en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise; ABD (736 milyon dolar), Azerbaycan (170 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (127 milyon dolar), Almanya (99 milyon dolar) ve Ukrayna (63 milyon dolar) oldu. Sektörümüz, aynı zamanda kilogram başına 44 dolarlık ihracatla ülkemizin katma değeri en yüksek olan ikinci sektörü... 2010 yılından 2020’ye 3 kattan fazla artıran sektörümüzün Türkiye’yi 300 milyar dolar ihracata ulaştıracak öncü sektörlerden biri olacağını öngörüyoruz.

İnovaTİM’in Ar-Ge projeleri

TEKNOFEST’teki TİM stant alanında katılımcılar, İTÜ Uzay Tasarım ve Test Laboratuvarı ve İnovaTİM koordinasyonunda yürütülen Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge projesi çalışmaları, Küp Uydu prototipleri ve uzay alt sistemleri örneklerini inceleme fırsatı elde etti.

İnovaTİM’in başarılı Projeleri

TİM stant alanında İnovaTİM’in başarılı takımlarından İTÜ ROV, İTÜ APIS ve METU FORMULA RACING’in su altı robotu, model uydu ve formula araçları gibi uluslararası yarışmalarda

Türkiye’yi başarıyla temsil ettiği yüksek teknoloji harikası ürünler görücüye çıktı. Katılımcılar stantta ayrıca İnovaTİM Lise Ekosistemi takımının görüntü işleme yapabilen, Türkiye şampiyonu robotunu görebilir. Yine İnovaTİM’li öğrencilerin parçası olduğu kan boyama cihazı, orman yangınlarında erken tespit ve uyarı projesiyle çocuklara kültürel mirasımızı deneyim-leterek öğreten eğitici kutu oyunu da meraklılarını bekliyor.

İnovaTİM eğitimleri ve atölyeleri

TİM stant alanında; İnovaTİM İnovasyon Atölyeleri kapsamında festival boyunca 44 saati aşacak 3D Printer, Model Uydu , Sensörden Buluta, Python ile Hareket Takibi ve Görüntü İşleme, Android ile Uygulama Geliştirme/Hava Durumu Uygulaması, Harita ve Navigasyon Uygulaması, Flutter ve Firebase ile Mobil Uygulama Geliştirme, Android 101, Devre Çizimi, Giyilebilir Teknoloji, Design Thinking , Raspberry Pi, Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Projesi, Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri gibi birçok farklı eğitim ve atölye gerçekleştiriliyor.

TİM ve İnovaTİM’in İnovasyon Odaklı Çalışmaları

Stant alanındaki TİM ve İnovaTİM’in bilgilendirme ve kayıt merkezlerinde katılımcılar, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin inovasyon ekosistemi hakkında bilgi alabiliyor; İnovaTİM Ekosis-temi’ne katılmak için kayıt gerçekleştirebiliyor. Ziyaretçiler İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Nano Mikro Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi, Liselerde Yapay Ze-ka ve İnovasyon Eğitimleri’ne de başvurda bulunabiliyor.

İnovaTİM Hakkında

İnovaTİM, 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM bünyesinde; 72 ilin 150

üniversitesindeki 3 bini aşkın öğrencinin oluşturduğu Türkiye’nin en büyük İnovasyon ekosis-temi. Model uydu, insansız su altı aracı ve birçok yenilikçi tasarım geliştiren, proje takımlarıy-la uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil eden İnovaTİM, ilk Ar-Ge Projesi ile de

Türkiye’nin Millî Uzay Programı’na katkı sağlıyor.

100 İnovaTİM’li öğrencinin dahil olduğu Nano, Mikro, Küp Uydularda Güneş Paneli Geliştirme Projesi ile İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı’nda yerli uzay sisteminin düşük maliyet ve yenilikçi tekniklerle ülkemizde geliştirilmesi hedefleniyor.

İnovaTİM İnovasyon Yarışması, Türkiye’de ilk kez uygulanan özel algoritması ile 800’ü aşkın takımı dijitalde yarıştırıyor. Şampiyonlar, Türkiye İnovayon Haftası’nda ödüllerini alıyor.

TİM çatısı altındaki İnovaTİM bünyesinde; 207 lisede 10 bini aşkın öğrenciye yüz yüze, 330 lisede 15 bin öğrenciye ise dijital platformlarda Yapay Zeka, IoT, İnovasyon ve Girişimcilik eğitimleri veriliyor. İnovaTİM Dijital Mentorluk Programı, Z Kuşağı Raporu ve Bilimsel Araştırma serileriyle de bilgi çağı ekonomisine yön veriyor.