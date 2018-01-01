Günde yaklaşık 6 milyon ekmek israfı önlendi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, ekmek israfını önlemeye yönelik Türkiye'de başlatılan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dünyada örnek gösterilen kampanya sayesinde ekmek israfının azaldığını bildirdi.

Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ekmek israfını önlemeye yönelik yıllardır çalışmalar ve projeler hayata geçirdiğini söyledi.

Ekmek israfının dünyadaki önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Kemaloğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de 2008 yılında ilk defa ekmek israfını önlemeye yönelik bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Ekmek israfını önlemeye yönelik bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 2010 ve 2011'de tüm ülkeye yayıldı. Hatta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye'de devam eden kampanyayı, israfla mücadelede örnek kampanya olarak tüm dünyaya gösterdi." diye konuştu.

Türkiye'de bu kampanya sonucunda yaklaşık yüzde 20'ye yakın ekmek israfında azalma olduğunu dile getiren Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Günde yaklaşık 6 milyon ekmek israfı önlenmiş oldu. Kampanya devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Önümüzdeki süreçte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın talimatıyla belki gıda israfına yönelik de yeni çalışmalar yapılacak. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de ekmek israfı bu kampanyadan sonra azaldı ve azalmaya da devam ediyor. Somut rakamlar ve araştırmalar da bunu gösterdi."

- "Adım adım iyileşme var"

Ekmek israfını önlemeye yönelik başlatılan kampanyanın uzun soluklu bir iş olduğunu vurgulayan Kemaloğlu, tüm ailelerin, restoranların, fırınların ekmek israfına duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Ekmek israfının özellikle nerelerde yapıldığına dair çalışmaların ve tespitlerin devam ettiğini anlatan Kemaloğlu, şöyle devam etti:

"Bu iş bir dönüşüm ve mücadele meselesidir. Ekmek israfını önlemeye yönelik adım adım iyileşme var. Ekmek israfı sadece sofrada değil, bu fırınlarda da olabilir. Gramaj konusunda yapılan çalışmalar da ekmek israfının önüne geçilmesi için bir miktar katkı sağlayacaktır. Kampanyanın daha da etkili olması için herkesin katkı sağlamasını istiyoruz. Ekmek israfı konusunda daha da iyileşme olacağını düşünüyorum."