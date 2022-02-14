Gündemde süt sektörü var

Gıda sektörüne yön veren kuruluşları bünyesinde toplayan İstanbul Ticaret Borsası, gıda sektörüne yönelik aylık farkındalık toplantılarını Hububat sektörüyle başlatmıştı. ‘Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor’ isimli projenin bu ayki toplantısında ise süt ve süt ürünleri sektörü tüm temsilcileri ile birlikte Borsa meydanına çıkacak.

17 Şubat Perşembe günü saat 14:30 da online olarak gerçekleştirilecek Süt ve Süt Ürünlerinde Ulusal Stratejiler başlıklı toplantıda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Yetkililerin, uzmanların, iş dünyasının önemli isimlerinin ve Türkiye ekonomisine yön verenlerin, süt sektörü hakkındaki görüş, öneri ve beklentilerini değerlendireceği toplantının sonuçları ise tüm kamuoyu ile paylaşılacak.



Online olarak gerçekleştirilecek ve herkesin katılımına açık olan toplantının detayları ise şöyle:

Program:

Konu: Süt ve Süt Ürünlerinde Ulusal Stratejiler

Tarih: 17 Ocak 2022 Perşembe saat 14:30 - 16:30

Online Katılım linki: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CM8NQ1-VRKiNy1vyAaMFNw

Panel

Açılış Konuşması:

Ali Kopuz – İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı



Konuşmacılar:

Celal Toprak – Moderatör-Güvenilir Ürün Platformu Başkanı

Zekeriya Erdurmuş – Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü

Hamit Can – Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu – Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı YÜCİTA Başkanı

Zülküf Kopuz – Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Turan Saygınlı – İSTİB 13 Nolu Süt Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı

Recep Salih Al – İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve 12 Nolu Süt Ürünleri Perakende Ticareti Komitesi Üyesi

Bilgi İçin: www.istib.org.tr