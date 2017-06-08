Güneş santrallerinden hisse satışı başlıyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, güneş enerjisi alanında hem üstlenici hem de yatırımcı konumunda olacaklarını belirterek, gelecek yıldan itibaren yatırımcı için son derece karlı yeni bir model hazırladıklarını, kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da bütçelerini burada değerlendirebileceğini bildirdi.

Sümer, "Söz konusu modelle insanlar ev, arsa ya da doları bir yatırım aracı olarak kullandığı gibi güneş santrallerinden pay veya hisse alarak da yatırım yapabilecekler." dedi.

Serdar Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka olarak 2017'yi güneş enerjisi yılı ilan ettiklerini ifade ederek, 2018'de bireysel yatırımcının faydalanabileceği yeni yatırım araçlarını hizmete sunacaklarını söyledi.

Sümer şu bilgileri verdi:

"Güneş enerjisi alanında hem üstlenici hem de yatırımcı konumunda olacağız. Gelecek yıldan itibaren yatırımcı için son derece karlı yeni bir model hazırlıyoruz. Kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcılar da bütçelerini burada değerlendirebilecekler. Bu modelle insanlar ev, arsa ya da doları bir yatırım aracı olarak kullandığı gibi güneş santrallerinden pay veya hisse alarak yatırım yapabilecekler. Güneş enerjisi projelerimizin üretim performansı uluslararası bir sigorta kuruluşu tarafından sigortalı ayrıca devletin tüm üretimi destekli bir fiyattan satın alma garantisi var. Şu aşamada yatırım portföyü oluşuyor, biz Aktif Bank olarak 100 megavat üzerinde projeye yatırımcı olduk ve olmaya devam ediyoruz.

Tesisler üretime geçtiği andan itibaren de biz bunları fon ya da sukuk yapısı altında yatırımcıya sunmaya başlayacağız. 2018 yılı itibarıyla yatırımcı piyasada eşi olmayan bu yatırım aracı ile dolar bazında yüksek getiri elde edecek."



- "2017 sonuna kadar 100 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz"



Güneş enerjisi santralleri mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) hizmetleri ve proje yatırımlarını 2017 yılının stratejik yatırım alanlarından biri olarak belirlediklerini aktaran Sümer, yıl sonuna kadar 100 milyon dolar değerinde ve 100 megavata kadar projeye yatırımı yapacaklarını kaydetti.

Ayrıca 150 megavat civarında finansal kontratı da içeren EPC modeli ile müşterilere proje finansmanı sağlayacaklarını anlatan Sümer, toplam 250 milyon dolar değerinde 250 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Sümer, şu bilgileri verdi:

"Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank olarak, farklı sektörlere yeni ve hiç denenmeyen finansman modelleri sunuyor, çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda özellikle enerji sektörü bizim stratejik yatırım alanlarımızdan biri. Yeni bir model kurgulayarak, ortak şirket modeli üzerinden ilerliyoruz. Yenilenebilir enerji alanında özellikle güneş enerjisi santralleri inşaat ve proje finansmanı konusunda model çalışmalar üretiyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin güneş enerji santralleri alanında en büyük şirketlerinden biri olan Halk Enerji ile lisanslı ve lisanssız GES projelerine yatırım yapmak üzere yüzde 50- yüzde 50 ortaklık gerçekleştirdik.

GES projeleri yatırımları için Aktif Halk Enerji Yatırımları AŞ ve GES EPCF hizmetleri vermek amacı ile de Halk Yenilenebilir Enerji AŞ şirketlerini kurduk. Aktif Bank olarak 2017 sonuna kadar bu ortaklıklar çerçevesinde toplamda 100 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştireceğiz. Bu finansman modeli çerçevesinde önümüzdeki hafta 70 megavatın üzerinde güneş enerjisi santralleri için sektörün önemli firmalarından biri ile yeni bir proje finansman anlaşması imzalayacağız."