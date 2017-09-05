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Güneş'ten 100 bin kat büyük kara delik keşfedildi

Samanyolu Galaksisi'nin merkezine 200 ışık yılı uzaklıkta yeni bir kara delik keşfedildi. Keio Üniversitesinden Tomoharu Oka önderliğinde yürütülen araştırmada Japon bilim adamları, keşfedilen kara deliğin moleküler gazlarla...

Güneş'ten 100 bin kat büyük kara delik keşfedildi

ANKARA (AA) - Samanyolu Galaksisi'nin merkezine 200 ışık yılı uzaklıkta yeni bir kara delik keşfedildi.
Keio Üniversitesinden Tomoharu Oka önderliğinde yürütülen araştırmada Japon bilim adamları, keşfedilen kara deliğin moleküler gazlarla çevrili olduğunu açıkladı.
Araştırmacılar, Şili'de Atacama Çölü'ndeki ALMA teleskobuyla tespit ettikleri orta kütleli kara deliğin, türünün ilk örneği ve Samanyolu Galaksisi'nde şimdiye kadar keşfedilen 2. büyük kara delik olduğunu bildirdi.
Galakside alışılmadık bir devinim içindeki gaz bulutunun incelenmesi sırasında keşfedilen kara deliğin, Güneş'ten 100 bin kat büyük olduğu ifade edildi.
Daha önce Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde Güneş'inkinden 4 milyon kat büyük kütleye sahip olan ve "Sagittarius A*" adı verilen süper kütleli bir kara delik keşfedilmişti.
Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Samanyolu GalaksisiKara Delik
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