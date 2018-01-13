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Günübirlik kiralanan evler denetlendi

- Türkiye genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerde 81 ev kapatıldı, 547 ev sahibine 2 milyon 183 bin 618 lira ceza kesildi - Denetimlerde ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 31 ve vize ihlali yapan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Günübirlik kiralanan evler denetlendi

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerde 81 ev kapatıldı, 547 ev sahibine 2 milyon 183 bin 618 lira ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüğü tarafından, dün eş zamanlı olarak günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin üçüncüsü yapıldı.
Denetlemelerle kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk içeren unsurların engellenmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetlerde bulunması göz önünde bulundurularak terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Uygulamada, bin 364 ekipte görevli 4 bin 325 personel görev aldı.
Kimlik Bildirim Sistemine daha önceden kaydedilen veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 56 ev kontrol edildi.
- 2 milyonun üzerinde ceza kesildi
Kontroller sırasında 46 ev yeni kayıt altına alınırken, 81 ev kapatılarak faaliyetine son verildi.
Ekiplerce görülen kusurları nedeniyle 547 ev sahibine, toplamda 2 milyon 183 bin 618 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetlemelerde, haklarında yakalama kararı bulunan 31 ve vize ihlali yapan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

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