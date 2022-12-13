GÜRKAN: MALATYA’YI DÜNYA ŞEHRİ YAPMAK İÇİN BU GAYRET VE ÇABAYI GÖSTERİYORUZ

Malatya’da ilk defa farklı bir konseptte hazırlanan lansman toplantısına davetliler, Aspuzu Bahçeleri olarak hazırlanan ve içerisinde kuş seslerinin, farklı hologram gösterilerinin sunulduğu bir holden giriş yaptılar.

Muhteşem bir sahne ve ışık gösterilerinin sunulduğu Lansman Salonundaki program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra Seyid Battalgazi’nin atı Aşkar’ın anlatıldığı film eşliğinde Battalgazi temalı dans gösterisi yapıldı.

Ardından Evliya Çelebi konulu kısa bir tiyatral gösteri yapıldı. Gösteri sırasında Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Malatya ile ilgili sözleri seslendirildi ve davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Daha sonra da Malatya’nın tarihi, kültürü, turizm değerleri ve yaşamından kesitlerin yer aldığı Tanıtım Filmi davetlilere izletildi. Programa katılan davetlilerin büyük beğenisini kazanan Tanıtım Filminin sonunda ise tanıtım filminde yer alan oyuncu Bilge Altıntaş, bir anda sahnede belirerek, hazırlanan tanıtım filmi ve Malatya’ya yaptıkları hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Tanıtım Filmi Gösterisinin ardından Malatya’lı Necati’ye ait olan ve Malatyalı müzisyenler tarafından sadece Lansman Toplantısı için bestelenmiş olan Aspuzu Şiiri Büyükşehir Belediyesi Solisti Sena Altıntop tarafından seslendirildi.

Daha sonra ise EXPO tanıtım filminin yer aldığı kısa bir sunum yapıldı. Sunum içerisinde EXPO’nun sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik anlamda Malatya’ya sağlayacağı faydalar anlatılırken, programa AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, bir video ile katılım sağladı.

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe göndermiş olduğu video’da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a başarılar dileyerek, “Bu önemli an için bir araya geldiğiniz bu günde sizlere hitap edebilmek benim için büyük bir mutluluk. Öncelikle AIPH Genel Sekreteri olarak AIPH’nin 2028 yılında Malatya’da Uluslararası Bahçecilik EXPO’suna ev sahipliği yapma onayını aldığınız için sizi tebrik ederim. Şehrinizin bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapması, Malatya için büyük bir başarı ve büyük bir kazançtır. Bizlere sunmuş olduğunuz vizyonun şehrinize büyük faydalar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Seçtiğini EXPO alanı çok güzel bir alan ve dikkatli planlama ve geliştirmeyle Malatya’da gerçekten bir fark yaratacağından eminiz. Bir EXPO’ya ev sahipliği yapmak Malatya’nın Yeşil Şehir gelişimini ilerletmek, yeşili, doğayı ve çevreyi kucaklayarak vatandaşlar için daha güzel bir şehir yaratmak ve harika bir EXPO alanı oluşturmak için bir fırsattır ve Malatya şehrini uzun bir süre diğer şehirlerden farklı kılacaktır. Ayrıca böyle bir uluslararası EXPO’ya ev sahipliği yapmak şehrinizi küresel bir lider olarak konumlandırırken Malatya’nın dünya çapında daha da tanınmasını sağlayacaktır. Malatya zaten çok güzel bir şehir ve bunun bizzat ziyaret ettiğim zaman deneyimledim. Malatya’ya bir EXPO getirmek, şehrinin keşfedilmemiş güzelliklerini dünyanın geri kalanının keşfetmesini sağlayacaktır. Bu sayede Malatya sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çok daha tanınır ve beğenilir hale gelecektir. 2028 yılında bir EXPO düzenlenmesi Malatya’ya gerçek anlamda büyük faydalar sağlayacaktır ve bu konuda sizleri tekrar tebrik etmek istiyorum. Arslantepe arkeolojik alanını ziyaret edebildiğim için özellikle memnun oldum ve büyük tarihi zenginliğinizi bir EXPO’nun güzelliğiyle birleştirerek yüzbinlerce kişinin şehrinize gelmesini sağlayacak muhteşem bir ziyaretçi çekimi oluşturacaksınız. 2028’e ve Malatya’daki EXPO’ya giden bu yolda size başarılar diliyorum. AIPH adına sizinle yakın çalışmayı ve gelecekte sizi desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Başkan Gürkan: EXPO 28 Malatya oy birliği ile kabul edilmiştir

AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe’in göndermiş olduğu videonun yayınlanmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bir konuşma yaptı. Malatya için çok önemli bir gün olduğunu ifade eden Başkan Gürkan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Dünya sergilerinin yapılacağı EXPO’nun 2028’e ev sahipliği yapacağı bir şehrin şehr’ül eminiyiz. Biz Malatya’yı tarif ederken Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Zaman zaman televizyonlarda Göbekli Tepe’nin tarihin sıfır noktası diye bir söylem gelişti. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe olabilir ancak Malatya tarihte medeniyetin inkişaf ettiği yer. İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe işlemlerinin, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk tapınakların devlet yönetiminden ayrı bir yere taşınması ve bir devir açan taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin araç gereç ve silah olarak kullanılması yani medeniyetin inkişaf ettiği yer Malatya’dır. Dolayısıyla EXPO’nun Malatya’ya gelmesi mukadderdi. Başka şansımızda yoktu. Hollanda’nın Amsterdam şehrinde kurulda ifade ettiğimde ‘ben Malatya’nın şehr’ül eminiyim. Oraya hizmet etmekle mükellefim. Sizlerde insanlık âleminin bir ferdi olarak o şehre sahip çıkmak mecburiyetindesiniz’ dedim ve Malatya EXPO 2028 oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Türk İslam tarihi açısından da Malatya önemli bir şehirdir. Bu şehirde şehr’ül emin olmak farklı bir duygudur. Yani atalarımız medeniyet, kahramanlık ve ilim irfan destanı yazmışlarsa bizde bu şehre hizmet destanları yazmakla mükellefiz.

EXPO dünya sergisidir. İlk olarak 1851 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde yapılmış ve 44 ülke katılmış, 6 milyon ziyaretçisi olmuş. Londra o arada temayüz etmiş. 1889 yılında Fransa’nın Paris şehrinde yapılmış. Paris’te Eyfel Kulesi’nde fotoğraf çekilelim denilir. Eyfel Kulesi EXPO’nun ürünüdür. EXPO aynı zamanda gittiği yerlerde imaj maker diye tabir edilen binalar, önemli yapılar yapar. Malatya’nın nüfusuna bakıyoruz 810 bin nüfusu var. İstatistiklerde pasaport alan sayısına bakıyoruz 62 bin kişi. Bunun 52 bini hac farizesini yerine getirmek için pasaport almış 4 bin kişi de diğer seyahatler için almış. Malatya için küçük bir rakam. Dünya şehri olan Malatya için çok düşük bir rakam. İşte biz EXPO ile Malatya’yı temayüz ettirip, Malatya’yı dünya şehri yapmak için bu gayreti ve çabayı gösteriyoruz.

Allah’ın izniyle de Malatya dünya şehri olacak. Dün Malatya’ya biçilen ufuk Doğu’nun parlayan yıldızı olabilir mi? Değil Doğu’nun parlayan yıldızı, değil Türkiye’nin parlayan yıldızı, değil Avrupa’nın parlayan yıldızı, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır Malatya. EXPO onun nişanesidir. Tarih bize bunu mecbur ve mahkûm etmiş. Bunu yapmadığımız takdirde vebal içinde eziliriz ama biz vecahate talibiz, şerefe talibiz. Onun için EXPO ile ilgili dünya bahçeleri sergisinin ki yaklaşık 50 ülkenin katılacağı 2 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz. EXPO ile ilgili Türkiye’deki uygulamalara baktığınızda bazı olumsuz negatif durumlarda karşımıza çıkabilir. Şehirden çok uzak olmuştur. Şehirle bütünleşememiştir. Yani işlevsel olarak şehirle hemhal olamayan yerler vardır. Bizim seçtiğimiz yer şehirle hemhal olan, şehirle bütünleşen, 24 saat şehirle yaşayan ve yaklaşık 50 ülkenin getirdiği bahçelerin sergilendiği, sanat yapılarının, mimari yapılarının, kültürlerinin, geleneklerinin, göreneklerinin, insan yaşantılarının sergilendiği bir 2028 EXPO’yu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde özellikle EXPO 2028 Malatya’nın ev sahipliği noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütmek istediğimizi biz kendilerine ifade ettik. Kendileri de bu konuda Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza gerekli talimatı vererek bu iş bizim himayemizde birlikte yürütülsün dedi. İnşallah 2028’de Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacak.

Bu şehri yüceltmek hem Türk İslam tarihi açısından hem insanlık tarihi açısından insan için bir vebali vecibedir. İnşallah biz bu çalışmalarımızı üniversitelerimizle, bütün STK’larımızla, meslek kuruluşlarımızla, odalarımızla, sendikalarımızla başta valimizle beraber yürüteceğiz. Malatya’da yaptığımız lansman toplantımızı daha sonrasında Ankara’da ve İstanbul’da yapacağız. Tanıtım programını hazırlayan belediyemizin personellerine teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya Yeşil Malatya olacak. Zaten Malatya Aspuzu bahçeleriyle yeşildi. Türkiye’de 81 ilde iki şehir yeşil unvanıyla anılır. Biri Yeşil Bursa’dır, biri Yeşil Malatya’dır. İnsan eliyle yetiştirilmiş en yeşil alanlar Malatya’dadır. Güneşin altın yumurtası diye tabir ettiğimiz kayısımızda yeşil alanları en iyi şekilde gövdeleriyle süsleyen ağaçlarımızdır. İnşallah bu süreç hem ticaret anlamında kayısımızı diğer ticaretlerimizi, sanayimizin, kültürümüzün, tarihimizin tanıtılmasında da önemli bir rol oynayacaktır. Malatya mazisine layık istikbale hazırlanacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Şahin: Malatya her konuda öncü bir şehir

Malatya Valisi Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada yeni şehirler konseptini Malatya’dan Türkiye’ye tanıtmak istediklerini ifade ederek, “2028 EXPO Malatya, çok büyük bir vizyon, bir dünya projesi ve Malatya’ya, Malatya’nın tarihine, Malatya’nın kültürüne ve Malatya’nın iddiasına yakışan bir vizyon proje. Bu vizyon projeyi Malatya’ya kazandıran, Türkiye’ye kazandıran kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler, dünya bahçelerini 2028’de Malatya’da ağırlayacağız ama tek hedefimiz bu değil. Malatya bir büyük medeniyetin inkişaf ettiği, hem insanlık medeniyetinin başlangıç noktası, hem de Türk İslam medeniyetinin büyüdüğü, geliştiği, serpildiği çok kıymetli bir coğrafya. Böyle bir iddianın olduğu bu coğrafyada bizimde artık yeni şeyler söylememiz lazım. Biz, 2028 EXPO Malatya’yı bir fırsat olarak görüyoruz ve artık yeni şehirler konseptini Malatya’dan Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bu aslında büyük devasa yapılar yapmak değil. Artık bizler basit yaşamayı öğrenmemiz lazım. Artık yeşil şehirler inisiyatifini dünya bu tarafa gidiyor Türkiye’de bu konuda üzerine düşeni yapması lazım. Çünkü ortak bir geleceğe doğru gidiyoruz. İnsanlık ailesinin fertleri olarak biz dünyanın gittiği bu zor ve sıkıntılı süreçten ayrı kalamayız. Bir iklim değişikliği, çevre sorunları ve bir karbon ayak izi sorunuyla karşı karşıyayız. İşte artık yeni bir sanayi, yeni bir tarım, yeni bir turizm aslında yeni bir şehirler konseptini dünya tanıtıyor ve buraya doğru yürüyor. 2028’e 6 yıl var. 6 yılda Malatya’da Türkiye’ye örnek hatta dünyaya örnek olacak bir yeni şehir konseptini Malatya’da başarmayı planlıyoruz. İddiamız büyük. Artık suyumuzu az ve öz kullanacağız. Aynı zamanda vatandaşımızın da artık basit yaşamaya alışması lazım. Eskiye aslında rücu etmemiz lazım. Eskiden köylerimizde çöplük bile yoktu çünkü çöp çıkmazdı. Biz artık ona doğru dünyada evriliyor bizde evrileceğiz. Artık geri dönüşümü, basit yaşamayı, az kullanmayı, kirletmemeyi öğreneceğiz. Buna yönelik bir şehir yaşamını da bu 6 yıl içerisinde Malatya’ya yerleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili ne çalışmalar yapılacaksa önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Artık çöplerimizi ayrıştıracağız, çöplerimizi geri dönüştüreceğiz, geri dönüşümden sürdürülebilir enerji elde edeceğiz. Malatya her konuda öncü bir şehir. Yeşil şehirler konseptinde de EXPO 2028’in getirmiş olduğu fırsatları kullanarak öncü olacak iddiamız budur. Bunun için çalışacağız. 2028 EXPO Malatya, yeni bir iddianın başlangıcı olacaktır. Bu iddiayı buradan ilan ediyoruz. Malatya yeşil şehirlerin, karbon ayak izini azaltan şehirlerin, sürdürülebilir şehirlerin ilk örneklerinden biri olacak. Biz bunu başaracağız çünkü bunu başaracak kabiliyetimiz ve kapasitemiz var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi biz işgalci değil biz fetihçiyiz. Biz ne harabi, ne harabatiyiz. Kökü mazide olan atiyiz. Biz üç kıtaya hükmettik, üç kıtada ne yıktık, ne yaktık, ne sömürdük. Yaşadık ve yaşattık. Bundan sonrada yaşadık, yaşayacağız, yaşatacağız, geliştirerek büyüyeceğiz. Malatya geleceğe umutla bakıyor, Türkiye geleceğe umutla bakıyor. 21.yy Türk yüzyılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ve Hulusi Şahin’in yaptığı konuşmaların ardından EXPO 2028 MALATYA Logosu’nun tanıtımı için geri sayım yapıldı ve ekranda EXPO 2028 Malatya Logosu belirdi. Hazırlanan Logo, Malatya’nın ilçeleriyle birlikte sahip olduğu değerlerin her birinin ikon olarak kullanıldığı hibrit bir tasarım şeklinde hazırlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Lansman Programı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Malatyalı Fahri Kayahan’a ait eserlerin seslendirilmesi ve Kazak Besteci, Söz Yazarı ve Şarkıcı Arslanbek Sultanbekov’un şarkılarıyla son buldu.

Lansman programına katılan davetliler salon ve Aspuzu temalı hol girişinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.